Волинські лікарні отримали партію медикаментів на понад 100 тисяч доларів

Три волинські лікарні вже отримали партію рентгенконтрастної йодовмісної речовини «Йогексол», яку використовують при обстеженні та складних операціях на серці.Вартість препаратів, які придбали для стентування та коронарографії волинян перевищує сто тисяч доларів, - йдеться у повідомленні на сторінці проєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» у Facebook.Постачання ліків, яке відбувається у рамках угоди, підписаної із переможцем тендеру ІCB-G 6.2.2.2/8 «Закупівля медичного обладнання та розхідних матеріалів для медичних закладів вторинного та третинного рівнів (2 фаза)», виконало товариство з обмеженою відповідальністю «Людмила-Фарм».Відповідно до умов тендеру, медикаменти отримали Волинська обласна клінічна, Луцька міська клінічна та Ковельська центральна районна лікарні, адже власне у цих медичних закладах працюють придбані за кошти субпроєкту ангіографи. Загалом, відповідно до умов договору, закупили 3681 флаконів ємністю 100 мл кожен.Наразі постачальник привіз половину прописаної у договорі партії розчину для ін’єкцій «Йогексол» (ТОМОГЕКСОЛ) (виробник ПАТ «Фармак»). Інша частина прибуде у середині 2020 року (що пов'язано із терміном придатності). Вартість договору – 104 274,63 долара США. До слова, цей розчин для волинян із серцево-судинними недугами за потреби надаватимут на безоплатній основі.