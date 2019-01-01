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Випадок поліомієліту, що зафіксували в Україні вперше за 2 роки, трапився у Ратнівському районі

Випадок поліомієліту, що зафіксували в Україні вперше за 2 роки, трапився у Ратнівському районі
Випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту, який зафіксували в Україні вперше з 2017 року, трапився на Волині у Ратнівському районі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила лікар-епідеміолог Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України Валентина Новачевська.

Відомо, що хворобу зафіксували у липні цього року, коли до місцевого медичного закладу звернулися з дитиною 2016 року народження, яку уразив параліч кінцівок.

Медики відразу встановили гострий в’ялий параліч, який є характерним для поліомієліту. «З такими симптомами дітей відразу обстежують на поліовіруси з метою виключення або вставлення хвороби. У цієї дитини встановили вакцинний штам», – говорить Валентина Новачевська.

У зв’язку з тим, що дослідження проводять не лише у Києві, але й у лабораторії ВООЗ, процес затягнувся. Дитину лікували, однак остаточний діагноз встановити можна лише після шестидесяти днів від початку захворювання, аби вияснити, що це за штам і чи є залишкові прояви. Тому кінцевий діагноз встановили вже згодом.

Медик пояснює, що вакциноасоціований поліомієліт – не викликаний дикими штамами, який становить загрозу поширення і спалахів. Цей тип поліомієліту виникає як ускладнення після вакцинації або ж після контакту з особою, що прищеплювалася оральною поліомієлітною вакциною.

У випадку із цією дитиною батьки зумисно відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами. «Наразі дитина знаходиться під наглядом лікарів, почувається краще. Функції кінцівок поступово відновлюються», – розповіла Валентина Новачевська.

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Теги: Поліомієліт, Волинь, вакцинація, хвороба, епідемія, Ратнівський район
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