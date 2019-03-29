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На Волині батько побив свою 6-місячну дитину

На Волині батько побив свою 6-місячну дитину
На Волині батько побив 6-місячну дитину. Подія сталася на Ківерцівщині 20 жовтня цього року.

Про це повідомляє "Волинська правда".

У районну лікарню 21 жовтня привезли 6-місячного хлопчика з гематомами обличчя та ока. Лікарі діагностували у побитої дитинки крововилив м’яких тканин обох щік та лівого ока. У побитті дитини мати звинувачує батька.

На засіданні координаційної ради з питань гендерної політики, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї при Ківерцівській РДА начальник управління соціального захисту населення Ківерцівської РДА Валентина Розум повідомила, що в селі Бодячів Ківерцівського району сталося насильсто в сім’ї. 20 жовтня батько наніс тілесні ушкодження власній семимісячній дитині. Зі слів матері хлопчика, вона ввечері взяла двох старших діток, віком 3 та 5 років, і пішла до подружки. Повернулася додому через дві-три години та побачила маля з побитим обличчям.

Зранку 21 жовтня жінка звернулася до ФАПу. Медик, обстеживши хлопчика, побачила множинні гематоми на обличчі дитини та крововилив в лівому оці, гематому над оком. Фельшер відразу направила дитину до фахівців районної лікарні. Відповідно, КП “Ківерцівкий районний центр первинної медико-санітарної допомоги” вже звернувся з повідомленнями до правоохоронних органів та соціальних служб, зазначивши, що на території с. Бодячів проживає громадянка К, мама трьох неповнолітніх дітей, найменший хлопчик, 29.03.2019 р.н., якого оглянув травматолог КП “Ківерцівське РТМО” і зафіксував сліди можливих побоїв.

На засідання було запрошено громадянина К. та його дружину. Але жінка не мала можливості приїхати, спілкування з нею відбулося по телефону. Жінка стверджує, що чоловік близько 1-1,5 року практично мало допомагає у вихованні і піклуванні дітей. Живе родина у більшості за дитячі кошти. Вона написала заяву до Ківерцівського відділу поліції щодо притягнення її чоловіка за скоєне до кримінальної відповідальності та подала до суду на розлучення.

Чоловік же пояснив свою агресивну поведінку тим, що в той день дзвонили з банку з нагадуванням про повернення кредиту, дитя плакало, жінки вдома не було, він зі злості вдарив сина двічі по щоці.

Взявши взимку кредит на 3 тисячі гривень, сьогодні банк вимагає вже 80 тис грн боргу, розповідає чоловік.

Наразі він живе з батьками. Жінка з дітьми пішла жити теж до своїх батьків.

Далі вже справу розглядатиме суд.

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Теги: Бодячів, побиття
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