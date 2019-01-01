Погодинно і за перепустками: для підприємців у Луцьку врегулювали в'їзд до центрального парку





Про це йшлося під час другого засідання круглого столу щодо проекту рішення виконкому «Про додаткове розміщення пунктів торгівлі (надання послуг), організацію проведення масових заходів та руху транспорту в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки» 29 жовтня.



Начальниця управління розвитку підприємництва і реклами Алла Рибай повідомила, що формально рішення з



Згодом 13 підприємців, які працюють у парку на постійній або ж тимчасовій основі підписали меморандум. У зв’язку з тим, що змінюється графік руху, то вирішили зібрати круглий стіл задля спільної консультації і обговорення змін. Підприємці підтримали нововведення.



«Парк має бути парком, іншого не може бути, а така регуляторна процедура передбачає спілкування бізнесу з владою», – зазначає Алла Рибай.



Для того, щоб малі механічні транспортні засоби могли в’їжджати на територію парку, суб’єкти господарювання муситимуть отримувати перепустки в КП «Парки та сквери міста Луцька», які будуть видавати на підставі письмових звернень бізнесменів.



Виключенням із правил є рух транспорту оперативного реагування та велосипедів, пересування яких у меморандумі не регламентується.



Головне фото – Олег Черненко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки суб’єктам господарювання дозволили рух механізованих транспортних засобів масою до 0,8 тонн з 8 до 11 ранку та з 21 до 23 години вечора щоденно, за наявності відповідної перепустки.Про це йшлося під час другого засідання круглого столу щодо проекту рішення виконкому «Про додаткове розміщення пунктів торгівлі (надання послуг), організацію проведення масових заходів та руху транспорту в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки» 29 жовтня.Начальниця управління розвитку підприємництва і рекламиповідомила, що формально рішення з регулюванням погодинного руху транспорту у парку ухвалили ще у 2017 році. Тоді діяло часове обмеження для суб’єктів господарювання: з 7 до 10 години ранку та з 19 до 21 години ввечері у робочі дні та з 7 до 10 години у вихідні.Згодом 13 підприємців, які працюють у парку на постійній або ж тимчасовій основі підписали меморандум. У зв’язку з тим, що змінюється графік руху, то вирішили зібрати круглий стіл задля спільної консультації і обговорення змін. Підприємці підтримали нововведення.«Парк має бути парком, іншого не може бути, а така регуляторна процедура передбачає спілкування бізнесу з владою», – зазначає Алла Рибай.Для того, щоб малі механічні транспортні засоби могли в’їжджати на територію парку, суб’єкти господарювання муситимуть отримувати перепустки в КП «Парки та сквери міста Луцька», які будуть видавати на підставі письмових звернень бізнесменів.Виключенням із правил є рух транспорту оперативного реагування та велосипедів, пересування яких у меморандумі не регламентується.Головне фото – Олег Черненко.

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