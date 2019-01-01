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Загинулo троє: на Волині легковик зіткнувся з фурою. ФОТО

Загинулo троє: на Волині легковик зіткнувся з фурою. ФОТО
На трасі Р-15 Ковель-Жовква, в с. Литовеж Іваничівського району, сталась смертельна ДТП, в якій загинуло троє чоловіків. За попередньою інформацією загиблі із Нововолинська.

Про це повідомляє NVip.

Приблизно о 19:00 на перехресті доріг в селі Литовеж зіткнулись ВАЗ 2109 синього кольору та вантажний автомобіль. Легковик рухався по дорозі зі сторони села Заболотці, фура - із Нововолинська до Львова.

На місці аварії рятувальники дістають тіла загиблих, правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.

Загинулo троє: на Волині легковик зіткнувся з фурою. ФОТО

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Теги: аварія, фура, легковик, Литовеж, смерть
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