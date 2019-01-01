Загинулo троє: на Волині легковик зіткнувся з фурою. ФОТО





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Приблизно о 19:00 на перехресті доріг в селі Литовеж зіткнулись ВАЗ 2109 синього кольору та вантажний автомобіль. Легковик рухався по дорозі зі сторони села Заболотці, фура - із Нововолинська до Львова.



На місці аварії рятувальники дістають тіла загиблих, правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Р-15 Ковель-Жовква, в с. Литовеж Іваничівського району, сталась смертельна ДТП, в якій загинуло троє чоловіків. За попередньою інформацією загиблі із Нововолинська.Про це повідомляє NVip Приблизно о 19:00 на перехресті доріг в селі Литовеж зіткнулись ВАЗ 2109 синього кольору та вантажний автомобіль. Легковик рухався по дорозі зі сторони села Заболотці, фура - із Нововолинська до Львова.На місці аварії рятувальники дістають тіла загиблих, правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.

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