вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО

Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО
На Волині внаслідок ДТП за участю легковика та вантажівки загинуло троє людей.

Нагадаємо, що пригода трапилася ввечері на автодорозі сполученням Ковель-Жовква поблизу села Литовеж Іваничівського району, - пише ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика ВАЗ 2109 перебував 43-річний житель Нововолинська. Попередньо встановлено, що водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із вантажівкою Scania, під керуванням 34-річного жителя Іваничівського району, яка рухалася по головній дорозі у напрямку міста Червоноград Львівської області.

У результаті зіткнення водій та двоє пасажирів легковика, 45 та 29 років, загинули на місці. Усі загиблі жителі Волині. Легковик перетворився на купу брухту.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО
Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО
Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, аварія, Волинь, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО
Сьогодні, 09:23
30 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
Сьогодні, 09:15
Брати Капранови презентують новий роман у декількох містах Волині
Сьогодні, 09:07
На Волині здійснили пів тисячі фактичних перевірок бізнесу: у всіх випадках – порушення
Сьогодні, 08:54
Схожі новини
У Колодяжному – смертельна аварія У Колодяжному – смертельна аварія
26 жовтень, 11:16
Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру Винуватцю смертельної аварії на Волині оголосили про підозру
25 вересень, 16:12
На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер На Волині автівка злетіла у кювет та перевернулась: водій помер
24 вересень, 11:21
На Волині бус переїхав велосипедиста: аварію скоїв неодноразово судимий лучанин На Волині бус переїхав велосипедиста: аварію скоїв неодноразово судимий лучанин
10 вересень, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиньрада збирає термінову сесію через рішення уряду щодо Юрія Погуляйка
29 жовтень, 12:27
 1
Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО
Сьогодні, 09:23
 0
30 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:17
 0
Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
Сьогодні, 09:15
 0
Брати Капранови презентують новий роман у декількох містах Волині
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿