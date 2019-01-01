Загибель трьох людей в автотрощі на Волині: подробиці трагедії. ФОТО



Нагадаємо, що пригода трапилася ввечері на автодорозі сполученням Ковель-Жовква поблизу села Литовеж Іваничівського району, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика ВАЗ 2109 перебував 43-річний житель Нововолинська. Попередньо встановлено, що водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із вантажівкою Scania, під керуванням 34-річного жителя Іваничівського району, яка рухалася по головній дорозі у напрямку міста Червоноград Львівської області.



У результаті зіткнення водій та двоє пасажирів легковика, 45 та 29 років, загинули на місці. Усі загиблі жителі Волині. Легковик перетворився на купу брухту.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





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Нагадаємо, що пригода трапилася ввечері на автодорозі сполученням Ковель-Жовква поблизу села Литовеж Іваничівського району, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом легковика ВАЗ 2109 перебував 43-річний житель Нововолинська. Попередньо встановлено, що водій не надав перевагу у русі та зіткнувся із вантажівкою Scania, під керуванням 34-річного жителя Іваничівського району, яка рухалася по головній дорозі у напрямку міста Червоноград Львівської області.У результаті зіткнення водій та двоє пасажирів легковика, 45 та 29 років, загинули на місці. Усі загиблі жителі Волині. Легковик перетворився на купу брухту.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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