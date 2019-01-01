Україна та Росія готуються до нового обміну полоненими

Україна та Росія обговорюють можливості нового обміну полоненими.Поки точну дату не погодили, заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ, - пише Gazeta ua."Непублічно, але робота триває. Ми розраховуємо, що вона принесе якісь результати. Зараз у пріоритеті стоять інші питання, перш за все, проведення саміту "нормандської четвірки", - сказав Руденко.Він зазначив, що контактна група також обговорює обмін полоненими під час збройного конфлікту на Донбасі."Те, що сталося у нас з Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії та російських на території України. Те, що обговорюється у контактній групі та, можливо, отримає розвиток, це обмін між Україною та самопроголошеними "республіками Донбасу". Це два дещо різних процеси, але і з того, і з іншого треку робота триває", - додав Руденко.