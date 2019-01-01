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Україна та Росія готуються до нового обміну полоненими

Україна та Росія готуються до нового обміну полоненими
Україна та Росія обговорюють можливості нового обміну полоненими.

Поки точну дату не погодили, заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Андрій Руденко, - пише Gazeta ua.

"Непублічно, але робота триває. Ми розраховуємо, що вона принесе якісь результати. Зараз у пріоритеті стоять інші питання, перш за все, проведення саміту "нормандської четвірки", - сказав Руденко.

Він зазначив, що контактна група також обговорює обмін полоненими під час збройного конфлікту на Донбасі.

"Те, що сталося у нас з Україною, стосувалося, як ви знаєте, українських громадян на території Росії та російських на території України. Те, що обговорюється у контактній групі та, можливо, отримає розвиток, це обмін між Україною та самопроголошеними "республіками Донбасу". Це два дещо різних процеси, але і з того, і з іншого треку робота триває", - додав Руденко.

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Теги: обмін
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