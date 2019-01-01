В місті на Волині припинили перевезення пасажирів до садівничих масивів





Автобуси курсували в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник». Про це інформує



Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати компенсувалися з міського бюджету.



Нагадаємо, що перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалися з 16 квітня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 листопада у Ковелі припинили перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №8.Автобуси курсували в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник». Про це інформує КовельPost Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати компенсувалися з міського бюджету.Нагадаємо, що перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалися з 16 квітня.

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