В місті на Волині припинили перевезення пасажирів до садівничих масивів
Сьогодні, 08:12
З 1 листопада у Ковелі припинили перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №8.
Автобуси курсували в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник». Про це інформує КовельPost.
Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати компенсувалися з міського бюджету.
Нагадаємо, що перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалися з 16 квітня.
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Автобуси курсували в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник». Про це інформує КовельPost.
Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати компенсувалися з міського бюджету.
Нагадаємо, що перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалися з 16 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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