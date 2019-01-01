вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В місті на Волині припинили перевезення пасажирів до садівничих масивів

В місті на Волині припинили перевезення пасажирів до садівничих масивів
З 1 листопада у Ковелі припинили перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування №8.

Автобуси курсували в режимі маршрутного таксі з вокзалу на дачні масиви: «Калина», «Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник». Про це інформує КовельPost.

Послуги з перевезень на конкурсній основі надавало ТОВ «Галактика Авто». Проїзд для пасажирів пільгових категорій, які відповідно до законодавства мали право на безкоштовний проїзд у міському транспорті, був безкоштовним. Витрати компенсувалися з міського бюджету.

Нагадаємо, що перевезення пасажирів до садівничих масивів розпочалися з 16 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, автобус, маршрут, садівничий масив
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 1 листопада
Сьогодні, 08:41
В місті на Волині припинили перевезення пасажирів до садівничих масивів
Сьогодні, 08:12
В одному з мікрорайонів Ковеля облаштують парк. ФОТО
Сьогодні, 07:35
В Україні лікарняний лист хочуть перевести в електронну форму
Сьогодні, 06:25
У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»
Сьогодні, 05:40
Схожі новини
У районі на Волині розробили нові автобусні рейси У районі на Волині розробили нові автобусні рейси
19 жовтень, 22:23
У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО У схемах руху луцьких маршруток – зміни. ВІДЕО
10 лютий, 22:01
Обгорілий кузов автобуса «Київ-Варшава», який зайнявся неподалік Ковеля, і досі не прибрали з дороги. ФОТО Обгорілий кузов автобуса «Київ-Варшава», який зайнявся неподалік Ковеля, і досі не прибрали з дороги. ФОТО
02 лютий, 15:49
На Волині атовцю не продали пільговий квиток на автобус, - соцмережі На Волині атовцю не продали пільговий квиток на автобус, - соцмережі
08 січень, 00:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 1 листопада
Сьогодні, 08:41
 0
В місті на Волині припинили перевезення пасажирів до садівничих масивів
Сьогодні, 08:12
 0
В одному з мікрорайонів Ковеля облаштують парк. ФОТО
Сьогодні, 07:35
 0
В Україні лікарняний лист хочуть перевести в електронну форму
Сьогодні, 06:25
 0
У Рівному відбудеться акція «Вишивана «Волинь» Уласа Самчука»
Сьогодні, 05:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿