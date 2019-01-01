Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО

Волинські спортсмени тріумфували на Чемпіонаті України з кросу.Про це на своїй сторінці у Facebook написала тренерка Олена Борисюк.Так, чемпіонат України з кросу, який відбувався в Ужгороді, став тріумфальнм для спорсменів Любешівської ДЮСШ.зайняла перше місце на дистанції 1 кілометр у віковій категорії U-16.стала золотою призеркою серед двадцятирічних спортсменок на дистанції 4 кілометри.Переможною стала і естафета 4 по 1 кілометру. Першими тут булиКрім того, Іванна Кух представлятиме збірну команду України на чемпіонаті Європи з кросу у Лісабоні 8 грудня.