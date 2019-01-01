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Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО

Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Волинські спортсмени тріумфували на Чемпіонаті України з кросу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала тренерка Олена Борисюк.

Так, чемпіонат України з кросу, який відбувався в Ужгороді, став тріумфальнм для спорсменів Любешівської ДЮСШ.

Юлія Петрик зайняла перше місце на дистанції 1 кілометр у віковій категорії U-16. Іванна Кух стала золотою призеркою серед двадцятирічних спортсменок на дистанції 4 кілометри.

Переможною стала і естафета 4 по 1 кілометру. Першими тут були Юлія Петрик, Тарас Корецький, Іванна Кух, Едуард Комяк.

Крім того, Іванна Кух представлятиме збірну команду України на чемпіонаті Європи з кросу у Лісабоні 8 грудня.
Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО
Шестеро волинян стали чемпіонами України. ФОТО


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Теги: Волинь, спорт, Олена Борисюк
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