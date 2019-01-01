В Україні хочуть легалізувати самогоноваріння





Авторами документу стали 6 народних депутатів від фракції «Слуга народу», - пише



Ініціаторами проекту закону стали нардепи "Слуги народу" Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс, Микола Стефанчук. Згідно зі ст.176 Кодексу про адміністративні правопорушення, виготовлення самогону без мети збуту карається штрафом від трьох до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (до 170 гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді зареєстровали законопроект № 2371 про скасування відповідальності за самогоноваріння та внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.Авторами документу стали 6 народних депутатів від фракції «Слуга народу», - пише UA NEWS Ініціаторами проекту закону стали нардепи "Слуги народу" Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс, Микола Стефанчук. Згідно зі ст.176 Кодексу про адміністративні правопорушення, виготовлення самогону без мети збуту карається штрафом від трьох до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (до 170 гривень).

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