На Волині обвинувачений у тяжкому злочині заявив про погрози від слідчого та прокурора

Чоловік, якого обвинувачують у нанесенні щонайменше ударів палицею та топорищем потірпілому, від яких він помер, заявляє про погрози від слідчого та прокурора.Про це йдеться в ухвалі Камінь-Каширського районного суду від 31 жовтня.Відомо, що чоловіка обвинувачують у тому, що напідпитку від завдав фатальних ударів потерпіллму 11 квітня цього року.Натомість обвинувачений заявив про застосування щодо нього працівниками правоохоронних органів недозволених методів слідства, а саме про те, що слідчий погрожував йому застосуванням тортур у випадку, якщо він не буде давати визнавальні показання у кримінальному провадженні, і про те, що погрози надходили і зі сторони прокурора.Прокурор та слідчий такі обвинувачення заперечили.Суд же вирішив доручити Державному бюро розслідувань провести перевірку за фактом повідомлення обвинуваченим про застосування до нього недозволених методів слідства.