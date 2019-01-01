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На Волині обвинувачений у тяжкому злочині заявив про погрози від слідчого та прокурора

На Волині обвинувачений у тяжкому злочині заявив про погрози від слідчого та прокурора
Чоловік, якого обвинувачують у нанесенні щонайменше ударів палицею та топорищем потірпілому, від яких він помер, заявляє про погрози від слідчого та прокурора.

Про це йдеться в ухвалі Камінь-Каширського районного суду від 31 жовтня.

Відомо, що чоловіка обвинувачують у тому, що напідпитку від завдав фатальних ударів потерпіллму 11 квітня цього року.

Натомість обвинувачений заявив про застосування щодо нього працівниками правоохоронних органів недозволених методів слідства, а саме про те, що слідчий погрожував йому застосуванням тортур у випадку, якщо він не буде давати визнавальні показання у кримінальному провадженні, і про те, що погрози надходили і зі сторони прокурора.

Прокурор та слідчий такі обвинувачення заперечили.

Суд же вирішив доручити Державному бюро розслідувань провести перевірку за фактом повідомлення обвинуваченим про застосування до нього недозволених методів слідства.

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Теги: погрози, обвинувачений, ДБР, Волинь, прокурор, слідчий
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