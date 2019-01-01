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Всеукраїнський диктант національної єдності: де, коли, як

Всеукраїнський диктант національної єдності: де, коли, як
Цього тижня відбудеться Всеукраїнський диктант національної єдності.

Подія запланована на 8 листопада і стартує об 11:00, - пише Голос України.

ХІХ Всеукраїнський диктант національної єдності, організований Суспільним мовником України. У дев’ятнадцятий раз ця подія об’єднає українців зі всього світу.

UA: Суспільне мовлення транслюватиме диктант, який зачитає Олександр Авраменко, на всіх платформах: радіо, телебаченні та онлайн.

Суспільне радіо

Почути текст радіодиктанту можна буде на першому (UA: Українське радіо) та третьому (UA: Радіо Культура) каналах Суспільного радіо. На інтерактивній мапі можна заздалегідь знайти частоту у своєму місті. Наприклад, для мешканців Донецької області радіодиктант звучатиме на хвилях UA: Українське радіо. Голос Донбасу, а Луганської області — на UA: Українське радіо. Пульс.

Суспільні телеканали

UA: ПЕРШИЙ, UA: КРИМ та регіональні суспільні телеканали транслюватимуть наживо, як радіодиктант писатимуть у Національній бібліотеці імені Володимира Вернадського.

Онлайн-платформи

Також текст радіодиктанту звучатиме на онлайн-платформах Суспільного:

- на сайті Суспільного радіо й телеканалу UA: ПЕРШИЙ;
- через мобільні додатки suspilne.radio та suspilne.media;
- у соцмережах: на фейсбук-сторінках UA: Суспільне мовлення, UA: Українське радіо і UA: ПЕРШИЙ.

Нагадаємо, цьогорічний радіодиктант відбудеться зі зміненими правилами. Долучайтеся до акції «ХІХ Всеукраїнський диктант національної єдності» 8 листопада об 11:00.

Національна телекомпанія України

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Теги: Україна, диктант
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