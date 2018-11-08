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У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО

У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
Відомий співак Арсен Мірзоян, якого називають «сталевим голосом» України, вкотре зібрав аншлаг у Луцьку. Цього разу він привіз лучанам свій новий альбом «Інгредієнт».

Концерт відбувся учора, 4 листопада, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.

Розпочав Мірзоян з виконання драйвових пісень зі своїм уже звичним сталевим надривом. А згодом виконав, як він сам зауважив, трохи ліричної «мірзоянщини».

Першими лунали здебільшого поки нові для публіки пісні з альбому «Інгредієнт».

«Пісня «Королева» – це спроба подивитися на стосунки, на те, як вони розвиваються, крізь призму шахової партії», – представив одну з новинок Арсен Мірзоян.

Коротко висловлюючись про кожну пісню, співак здіймав хвилю аплодисментів вже перед її виконанням.

«Наступна пісня – «Інспектор час». Хтось каже, що час лікує. Але ми думаємо, що час просто йде і поганий з нього лікар», – сказав Мірзоян.

Зал помітно пожвавішав, коли Мірзоян, виконавши усі пісні «Інгредієнту», пообіцяв заспівати ще й «обов’язкове для виконання».

Тож пролунали і улюблені та відомі усім «Капронові банти», «Вінні-Пух» і «Джеральдіна».

До слова, шанувальники періодично вибігали на сцену, обдаровуючи свого кумира квітами, повітряними кульками, солодощами та іншими сюрпризами.

У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО

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Теги: Арсен Мірзоян, концерт, Луцьк, альбом
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