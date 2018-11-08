У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
Сьогодні, 09:34
Відомий співак Арсен Мірзоян, якого називають «сталевим голосом» України, вкотре зібрав аншлаг у Луцьку. Цього разу він привіз лучанам свій новий альбом «Інгредієнт».
Концерт відбувся учора, 4 листопада, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.
Розпочав Мірзоян з виконання драйвових пісень зі своїм уже звичним сталевим надривом. А згодом виконав, як він сам зауважив, трохи ліричної «мірзоянщини».
Першими лунали здебільшого поки нові для публіки пісні з альбому «Інгредієнт».
«Пісня «Королева» – це спроба подивитися на стосунки, на те, як вони розвиваються, крізь призму шахової партії», – представив одну з новинок Арсен Мірзоян.
Коротко висловлюючись про кожну пісню, співак здіймав хвилю аплодисментів вже перед її виконанням.
«Наступна пісня – «Інспектор час». Хтось каже, що час лікує. Але ми думаємо, що час просто йде і поганий з нього лікар», – сказав Мірзоян.
Зал помітно пожвавішав, коли Мірзоян, виконавши усі пісні «Інгредієнту», пообіцяв заспівати ще й «обов’язкове для виконання».
Тож пролунали і улюблені та відомі усім «Капронові банти», «Вінні-Пух» і «Джеральдіна».
До слова, шанувальники періодично вибігали на сцену, обдаровуючи свого кумира квітами, повітряними кульками, солодощами та іншими сюрпризами.
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Концерт відбувся учора, 4 листопада, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка.
Розпочав Мірзоян з виконання драйвових пісень зі своїм уже звичним сталевим надривом. А згодом виконав, як він сам зауважив, трохи ліричної «мірзоянщини».
Першими лунали здебільшого поки нові для публіки пісні з альбому «Інгредієнт».
«Пісня «Королева» – це спроба подивитися на стосунки, на те, як вони розвиваються, крізь призму шахової партії», – представив одну з новинок Арсен Мірзоян.
Коротко висловлюючись про кожну пісню, співак здіймав хвилю аплодисментів вже перед її виконанням.
«Наступна пісня – «Інспектор час». Хтось каже, що час лікує. Але ми думаємо, що час просто йде і поганий з нього лікар», – сказав Мірзоян.
Зал помітно пожвавішав, коли Мірзоян, виконавши усі пісні «Інгредієнту», пообіцяв заспівати ще й «обов’язкове для виконання».
Тож пролунали і улюблені та відомі усім «Капронові банти», «Вінні-Пух» і «Джеральдіна».
До слова, шанувальники періодично вибігали на сцену, обдаровуючи свого кумира квітами, повітряними кульками, солодощами та іншими сюрпризами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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