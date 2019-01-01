Горезвісного луцького альфонса оголосили у розшук

Днями у додатку OpenData з'явилось офіційне повідомлення про те, що лучанинаоголосили в розшук.Виявилось, що Волинський апеляційний суд 9 жовтня 2019 року виніс остаточну ухвалу у справі про шахрайства, які скоював Юрій Воробей. Головуючий суддяухвалив – залишити вирок Луцького міськрайонного суду без змін. А отже – притягнути пройдисвіта до відповідальності – 3 роки позбавлення волі.До набрання вироку законної сили обвинуваченому було обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладанням на нього обов`язків - не відлучатися із місця проживання без дозволу суду та повідомляти суд про зміну свого місця проживання. Однак, як тільки оголосили ухвалу – за Юрієм Воробеєм і слід прохолов. Нині ані за місцем прописки, ані за попередніми місцями свого проживання його ніхто не може знайти. Тож представники правоохоронних органів, які слідкують за виконанням судових рішень оголосили чоловіка у розшук.Нагадаємо, Юрій Воробей став фігуратомза фактом вчинення шахрайських дій.Правоохоронними органами було доведено винуватість Юрія Вороб'я у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно у великих розмірах. Тож його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України. Його захисниця –намагалась подати апеляцію, аби виправдати свого підзахисного. Однак апеляційний суд алишив вирок суду першої інстанції без змін – 3 роки позбавленя волі.Окрім цього, він має відшкодувати матеріальну шкоду колишньому товаришу, власнику ПП «Світ подорожей» в розмірі 235 941 гривень, та 4000 гривень колишній дівчині, яку довгий час крутив на гроші.Варто зауважити, що цього чоловіка вже судили за аналогічні злочини, вчинені ним у 2013 році.Таким чином, нині правоохоронці посилено шукають Юрія Вороб'я, який намагається ухилитись від виконання покарання та відшкодування збитків.