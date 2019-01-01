вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Горезвісного луцького альфонса оголосили у розшук

Горезвісного луцького альфонса оголосили у розшук
Днями у додатку OpenData з'явилось офіційне повідомлення про те, що лучанина Юрія Вороб'я оголосили в розшук.

Виявилось, що Волинський апеляційний суд 9 жовтня 2019 року виніс остаточну ухвалу у справі про шахрайства, які скоював Юрій Воробей. Головуючий суддя Василь Подолюк ухвалив – залишити вирок Луцького міськрайонного суду без змін. А отже – притягнути пройдисвіта до відповідальності – 3 роки позбавлення волі.

До набрання вироку законної сили обвинуваченому було обрано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладанням на нього обов`язків - не відлучатися із місця проживання без дозволу суду та повідомляти суд про зміну свого місця проживання. Однак, як тільки оголосили ухвалу – за Юрієм Воробеєм і слід прохолов. Нині ані за місцем прописки, ані за попередніми місцями свого проживання його ніхто не може знайти. Тож представники правоохоронних органів, які слідкують за виконанням судових рішень оголосили чоловіка у розшук.

Нагадаємо, Юрій Воробей став фігуратом не одного кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій.

Правоохоронними органами було доведено винуватість Юрія Вороб'я у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно у великих розмірах. Тож його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України. Його захисниця – Євгенія Коваленко намагалась подати апеляцію, аби виправдати свого підзахисного. Однак апеляційний суд алишив вирок суду першої інстанції без змін – 3 роки позбавленя волі.

Окрім цього, він має відшкодувати матеріальну шкоду колишньому товаришу, власнику ПП «Світ подорожей» в розмірі 235 941 гривень, та 4000 гривень колишній дівчині, яку довгий час крутив на гроші.
Варто зауважити, що цього чоловіка вже судили за аналогічні злочини, вчинені ним у 2013 році.

Таким чином, нині правоохоронці посилено шукають Юрія Вороб'я, який намагається ухилитись від виконання покарання та відшкодування збитків.

Горезвісного луцького альфонса оголосили у розшук
Горезвісного луцького альфонса оголосили у розшук



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Воробей, альфонс, розшук, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як швидко та якісно встановити «розумне» опалення у «Струмочку». ВІДЕО*
Сьогодні, 12:18
Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття
Сьогодні, 12:15
Горезвісного луцького альфонса оголосили у розшук
Сьогодні, 12:00
У Володимирі під час руху загорівся бус
Сьогодні, 11:58
У Луцьку на Рівненській зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
Показали фоторобот чоловіка, який у Луцьку напав з ножем на людей Показали фоторобот чоловіка, який у Луцьку напав з ножем на людей
01 листопад, 21:17
На Волині розшукують 19-річного юнака На Волині розшукують 19-річного юнака
24 жовтень, 10:40
Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку
07 жовтень, 17:35
Жителька Нідерландів розшукує родичів у Луцьку Жителька Нідерландів розшукує родичів у Луцьку
11 вересень, 13:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Боратині в офіс кинули «коктейль Молотова»
Сьогодні, 12:40
 0
Дівчинку з Волині, яка народилася без рук та яку покинули у пологовому, таки забрали батьки
Сьогодні, 12:33
 0
Як швидко та якісно встановити «розумне» опалення у «Струмочку». ВІДЕО*
Сьогодні, 12:18
 0
Температурні рекорди: на Волині жовтень видався найтеплішим за останні пів століття
Сьогодні, 12:15
 0
Горезвісного луцького альфонса оголосили у розшук
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿