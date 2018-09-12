Дівчинку з Волині, яка народилася без рук та яку покинули у пологовому, таки забрали батьки
Сьогодні, 12:33
Трьохмісячну Марійка з Нововолинська, яка народилася з вадами ручок і яку в пологовому будинку покинули батьки, таки забрали додому.
Про це повідомляє Радар.
Нагадаємо, дівчинці донедавна шукали нову родину.
"Малечі дуже потрібні люблячі і турботливі мама і тато, які радітимуть розвитку і успіхам своєї донечки", - зауважували у службі в справах дітей.
5 листопада вранці Марійку забрали з Волинського обласного будинку дитини рідні батьки.
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Про це повідомляє Радар.
Нагадаємо, дівчинці донедавна шукали нову родину.
"Малечі дуже потрібні люблячі і турботливі мама і тато, які радітимуть розвитку і успіхам своєї донечки", - зауважували у службі в справах дітей.
5 листопада вранці Марійку забрали з Волинського обласного будинку дитини рідні батьки.
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