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Дівчинку з Волині, яка народилася без рук та яку покинули у пологовому, таки забрали батьки

Дівчинку з Волині, яка народилася без рук та яку покинули у пологовому, таки забрали батьки
Трьохмісячну Марійка з Нововолинська, яка народилася з вадами ручок і яку в пологовому будинку покинули батьки, таки забрали додому.

Про це повідомляє Радар.

Нагадаємо, дівчинці донедавна шукали нову родину.

"Малечі дуже потрібні люблячі і турботливі мама і тато, які радітимуть розвитку і успіхам своєї донечки", - зауважували у службі в справах дітей.

5 листопада вранці Марійку забрали з Волинського обласного будинку дитини рідні батьки.


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Теги: дитина, Марійка, Нововолинськ
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