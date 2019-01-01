Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку
Сьогодні, 19:05
Минув рівно рік від дня, коли Луцьк та й усю Україну шокувала новина про стрілянину із загиблим та пораненими у кафе на автомийці, що вулиці Набережній.
Подія облетіла безліч ЗМІ й «поставила на вуха» весь Луцьк. Утім, виявляється, учасників було багато, покараних – навпаки.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник начальника слідчого управління Нацполіції в області Олександр Лук'янчук розповів, що загалом правоохоронці затримали семеро осіб через причетність до стрілянини на автомийці. Четверо ж досі перебувають у розшуку.
Двом обвинуваченим – Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю.
Щодо ще 5 осіб триває судовий розгляд справ. З цих 5 чоловіків лише один – під вартою. Інших суд звільнив під домашній арешт.
Зауважимо, що двом підозрюваним – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – інкримінують «хуліганку».
Нагадаємо, під час стрілянини одного чоловіка вбили, ще декількох – поранили, з-поміж інших – і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
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Подія облетіла безліч ЗМІ й «поставила на вуха» весь Луцьк. Утім, виявляється, учасників було багато, покараних – навпаки.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник начальника слідчого управління Нацполіції в області Олександр Лук'янчук розповів, що загалом правоохоронці затримали семеро осіб через причетність до стрілянини на автомийці. Четверо ж досі перебувають у розшуку.
Двом обвинуваченим – Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчуку – дали два роки умовно, тобто випустили на волю.
Щодо ще 5 осіб триває судовий розгляд справ. З цих 5 чоловіків лише один – під вартою. Інших суд звільнив під домашній арешт.
Зауважимо, що двом підозрюваним – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – інкримінують «хуліганку».
Нагадаємо, під час стрілянини одного чоловіка вбили, ще декількох – поранили, з-поміж інших – і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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