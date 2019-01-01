Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку

Минув рівно рік від дня, коли Луцьк та й усю Україну шокувала новина про стрілянину із загиблим та пораненими у кафе на автомийці, що вулиці Набережній.Подія облетіла безліч ЗМІ й «поставила на вуха» весь Луцьк. Утім, виявляється, учасників було багато, покараних – навпаки.У коментарізаступник начальника слідчого управління Нацполіції в областірозповів, що загалом правоохоронці затримали семеро осіб через причетність до стрілянини на автомийці. Четверо ж досі перебувають у розшуку.Двом обвинуваченим –таЩодо ще 5 осіб триває судовий розгляд справ. З цих 5 чоловіків лише один – під вартою. Інших суд звільнив під домашній арешт.Зауважимо, що двом підозрюваним –та– інкримінують «хуліганку».Нагадаємо,одного чоловіка вбили, ще декількох – поранили, з-поміж інших – і