вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку

Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку
Минув рівно рік від дня, коли Луцьк та й усю Україну шокувала новина про стрілянину із загиблим та пораненими у кафе на автомийці, що вулиці Набережній.

Подія облетіла безліч ЗМІ й «поставила на вуха» весь Луцьк. Утім, виявляється, учасників було багато, покараних – навпаки.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost заступник начальника слідчого управління Нацполіції в області Олександр Лук'янчук розповів, що загалом правоохоронці затримали семеро осіб через причетність до стрілянини на автомийці. Четверо ж досі перебувають у розшуку.

Двом обвинуваченим – Тимуру Байрамову та Дмитру Нагайчукудали два роки умовно, тобто випустили на волю.

Щодо ще 5 осіб триває судовий розгляд справ. З цих 5 чоловіків лише один – під вартою. Інших суд звільнив під домашній арешт.

Зауважимо, що двом підозрюваним – Олександру Барташуку та Михайлу Ількуну – інкримінують «хуліганку».

Нагадаємо, під час стрілянини одного чоловіка вбили, ще декількох – поранили, з-поміж інших – і відомого у Луцьку кримінального авторитета Аслана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрілянина, автомийка, Набережна, Луцьк, Аслан, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд заклав у бюджет понад 2 мільярди виплат вчителям за реальну кількість учнів
Сьогодні, 19:26
На Волині викрили схему ввозу контрабандного товару на понад 7 мільйонів
Сьогодні, 19:17
Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку
Сьогодні, 19:05
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 листопада
Сьогодні, 19:00
У Любешівському районі загорання сухої трави гасили 3 години
Сьогодні, 18:49
Схожі новини
Затримали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на Набережній у Луцьку Затримали ще одного підозрюваного у смертельній стрілянині на Набережній у Луцьку
05 липень, 13:51
Смертельна стрілянина на автомийці у Луцьку: двох підозрюваних залишили під вартою Смертельна стрілянина на автомийці у Луцьку: двох підозрюваних залишили під вартою
19 квітень, 13:28
Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку Суд заперечив, що випустив на волю 4 учасників стрілянини на автомийці у Луцьку
12 березень, 17:19
Стрілянина на автомийці у Луцьку: таксиста і охоронця судили за приховування злочину Стрілянина на автомийці у Луцьку: таксиста і охоронця судили за приховування злочину
12 березень, 15:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 6 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Завершують ремонт дороги між Володимиром та Нововолинськом
Сьогодні, 19:41
 0
Уряд заклав у бюджет понад 2 мільярди виплат вчителям за реальну кількість учнів
Сьогодні, 19:26
 0
На Волині викрили схему ввозу контрабандного товару на понад 7 мільйонів
Сьогодні, 19:17
 0
Рік від стрілянини на автомийці у Луцьку: четверо причетних – досі у розшуку
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿