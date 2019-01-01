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На Волині підвода зіткнулася з вантажівкою: кінь загинув, керманич – в лікарні

На Волині підвода зіткнулася з вантажівкою: кінь загинув, керманич – в лікарні
На Волині вантажівка не розминулася з підводою. Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік Горохова біля лісового масиву «Діброва».

Про це повідомляє сайт газети "Волинь".

Приблизно о 18.20 години великогабаритна вантажівка, за кермом якої був 54-річний житель Маневицького району, не розминулася з підводою.

Видовище, в якому окрім 21-річного фурмана з села Пустомити постраждали й коні, було дуже моторошне.

Крім 21-річного фурмана з села Пустомити постраждали й коні. Одна тварина загинула одразу.

Молодий чоловік тепер знаходиться в травматологічному відділенні Горохівської ЦРЛ. Про таких кажуть, що народився в сорочці.

Фото ілюстративне


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Теги: аварія, Волинь, вантажівка, підвода, коні
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