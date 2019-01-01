На Волині підвода зіткнулася з вантажівкою: кінь загинув, керманич – в лікарні
Сьогодні, 08:46
На Волині вантажівка не розминулася з підводою. Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік Горохова біля лісового масиву «Діброва».
Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
Приблизно о 18.20 години великогабаритна вантажівка, за кермом якої був 54-річний житель Маневицького району, не розминулася з підводою.
Видовище, в якому окрім 21-річного фурмана з села Пустомити постраждали й коні, було дуже моторошне.
Крім 21-річного фурмана з села Пустомити постраждали й коні. Одна тварина загинула одразу.
Молодий чоловік тепер знаходиться в травматологічному відділенні Горохівської ЦРЛ. Про таких кажуть, що народився в сорочці.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сайт газети "Волинь".
Приблизно о 18.20 години великогабаритна вантажівка, за кермом якої був 54-річний житель Маневицького району, не розминулася з підводою.
Видовище, в якому окрім 21-річного фурмана з села Пустомити постраждали й коні, було дуже моторошне.
Крім 21-річного фурмана з села Пустомити постраждали й коні. Одна тварина загинула одразу.
Молодий чоловік тепер знаходиться в травматологічному відділенні Горохівської ЦРЛ. Про таких кажуть, що народився в сорочці.
Фото ілюстративне
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