У Луцьку на Рівненській побудують новий житловий квартал

У Луцьку затвердили коригування проєкту детального плану території житлового кварталу на вулиці Рівненській.Про це йшлося у середу, 6 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що на цій території планують добудувати декілька житлових 10-поверхових будинків. Зокрема, йдеться про три квартали.У першій черзі хочуть звести багаторівневий паркінг, де вгорі облаштують майданчик для відпочинку.Варто додати, що на засіданні міської ради від 31.10.2018 ухвалили рішення міської ради № «Про погодження коригування проекту детального плану території житлового кварталу вулиці Рівненської у місті Луцьку». У подальшому рішенням виконавчого комітету міської ради від 07.11.2018 затвердили коригування проєкту детального плану території житлового кварталу на вулиці Рівненській. Проте рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 20.06.2019 вказане рішення визнали нечинним.Після внесення змін в містобудівну документацію та проходження стратегічної екологічної оцінки (СЕО) з врахуванням пропозицій управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА, проєкт рішення «Коригування проєкту детального плану території житлового кварталу на вулиці Рівненській у місті Луцьку» повторно винесли на розгляд виконавчого комітету Луцької міської ради. У підсумку, члени виконкому підтримали проєкт рішення.