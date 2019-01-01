Нардепам хочуть заборонити брати в помічники родичів





Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу. Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, -



Зокрема, проект закону рекомендується прийняти за основу у першому читанні.



"Законопроект №2203. Зокрема, йдеться про пропозицію закрити можливість народним депутатам в якості помічників мати близьких осіб... Пропозиція ВРУ включити в порядок денний і рекомендувати ухвалити за основу", - заявила Красносільська.



Нагадаємо, законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогули набув чинності в середу, 30 жовтня. А першого листопада документ був введений у дію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антикорупційний комітет Верховної ради рекомендував парламенту ухвалити законопроект №2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб".Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу. Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, - РБК-Україна. Зокрема, проект закону рекомендується прийняти за основу у першому читанні."Законопроект №2203. Зокрема, йдеться про пропозицію закрити можливість народним депутатам в якості помічників мати близьких осіб... Пропозиція ВРУ включити в порядок денний і рекомендувати ухвалити за основу", - заявила Красносільська.Нагадаємо, законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогули набув чинності в середу, 30 жовтня. А першого листопада документ був введений у дію.

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