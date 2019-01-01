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Нардепам хочуть заборонити брати в помічники родичів

Нардепам хочуть заборонити брати в помічники родичів
Антикорупційний комітет Верховної ради рекомендував парламенту ухвалити законопроект №2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб".

Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу. Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, - РБК-Україна.

Зокрема, проект закону рекомендується прийняти за основу у першому читанні.

"Законопроект №2203. Зокрема, йдеться про пропозицію закрити можливість народним депутатам в якості помічників мати близьких осіб... Пропозиція ВРУ включити в порядок денний і рекомендувати ухвалити за основу", - заявила Красносільська.

Нагадаємо, законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогули набув чинності в середу, 30 жовтня. А першого листопада документ був введений у дію.

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Теги: законопроект, Верховна Рада
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