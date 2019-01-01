Нардепам хочуть заборонити брати в помічники родичів
Сьогодні, 03:16
Антикорупційний комітет Верховної ради рекомендував парламенту ухвалити законопроект №2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб".
Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу. Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, - РБК-Україна.
Зокрема, проект закону рекомендується прийняти за основу у першому читанні.
"Законопроект №2203. Зокрема, йдеться про пропозицію закрити можливість народним депутатам в якості помічників мати близьких осіб... Пропозиція ВРУ включити в порядок денний і рекомендувати ухвалити за основу", - заявила Красносільська.
Нагадаємо, законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогули набув чинності в середу, 30 жовтня. А першого листопада документ був введений у дію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний законопроект рекомендується ухвалити за основу. Про це заявила голова комітету Анастасія Красносільська, - РБК-Україна.
Зокрема, проект закону рекомендується прийняти за основу у першому читанні.
"Законопроект №2203. Зокрема, йдеться про пропозицію закрити можливість народним депутатам в якості помічників мати близьких осіб... Пропозиція ВРУ включити в порядок денний і рекомендувати ухвалити за основу", - заявила Красносільська.
Нагадаємо, законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогули набув чинності в середу, 30 жовтня. А першого листопада документ був введений у дію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів
Сьогодні, 04:05
Нардепам хочуть заборонити брати в помічники родичів
Сьогодні, 03:16
Журналістів каратимуть за маніпуляції та поширення брехні
Сьогодні, 01:04
Ліга чемпіонів: «Шахтар» вирвав нічию у загребського «Динамо»
Сьогодні, 00:19