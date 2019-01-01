У Луцьку відбувся V міський фестиваль-конкурс двійнят та близнят. ФОТО

У Луцьку відбувся V міський фестиваль-конкурс двійнят та близнят – «Схожі на всіх і не схожі ні на кого», який вже з наступного року вийде на міжнародний рівень.Ювілейне дійство відбувалося у Палаці учнівської молоді у середу, 6 листопада.У конкурсі взяло участь 16 пар двійнят та близнюків. Діти «мірялися» талантами і креативом, аби вразити журі фестивалю і отримати круті подарунки від спонсорів. Хоч конкурс і позарейтинговий, усі хотіли виділитися, запам’ятатися суддям і глядачам, адже вони – схожі на всіх і не схожі ні на кого, як йдеться у лозунгу фестивалю. Підтримати своїх «фестивальників» прийшли батьки двійнят і близнят, родичі, друзі та однокласники.Організатор та ініціатор проведення фестивалю – директор Центру культури та дозвілля СНУ імені Лесі Українки, заслужений артист естрадного мистецтва Українирозповів, що це свято для нього – особливе, адже він сам має двох синів-близнюків, які і стали стимулом організувати фестиваль.«Ідея цього конкурсу виникла тоді, коли дружина народила мені близнят і я собі подумав, чому б у Луцьку не організувати такий собі фестиваль-конкурс для таких діток», – каже Сергій Скулинець.Учасники фестивалю влаштували на сцені справжній калейдоскоп талантів: хтось декламував вірші, хтось танцював, співав чи грав на музичних інструментах, а дехто влаштував справжню «бійку».Сергій Скулинець повідомив, що родзинкою цього свята є те, що від наступного року фестиваль виходить на міжнародний рівень. Радісну новину повідомив зі сцени ПУМу. Зазначили, що усі учасники міжнародного фестивалю будуть проживати на гірськолижному курорті, впродовж п’яти днів розважатися, відпочивати і «ділитися» таланами.На свято до волинських близнят та двійнят завітав товариш Сергія Скулинця зі Словаччини – Оджих Тимор, який також є організатором багатьох фестивалів у своїй країні.У перервах між показами талантів також виступили запрошені артисти та творчі колективи Палацу учнівської молоді.