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У Луцьку розшукують 21-річну дівчину. ФОТО

У Луцьку розшукують 21-річну дівчину. ФОТО
У Луцьку розшукують 21-річну місцеву жительку Ірину Ружицьку, яка 7 листопада пішла з дому і досі не повернулася.

Повідомлення про розшук дівчини опублікувала у Facebook її мама Світла Сіліч.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost мама дівчини розповіла, що її донька вийшла з дому вчора близько 17 години вечора. Рідним сказала, що йде прогулятися. Востаннє виходила на зв’язок о 17:30. Після цього на телефонні дзвінки не відповідала.

Світлана Сіліч звернулась із заявою про зникнення доньки у поліцію. До пошуків долучилися місцеві кінологи.

«Раніше ніколи такого не траплялося. Жодних конфліктів не було», – розповідає мама Ірини Ружицької.

Жінка була одягнена: в яскраву куртку рожевого кольору із білими та синіми вставками, джинси та рожеві кросівки.

Прикмети: худорлява, ріст близько 180 см, волосся – темно-русе.

Світлана Сіліч також з’ясувала, що саме напередодні зникнення її донька спілкувалася з чоловіком (імені не називаємо з етичних міркувань) через соціальну мережу «Вконтакте». На особистому профілі – жодних світлин та особистої інформації. Правоохоронці чоловіка розшукують.

Усі, хто бачив Ірину або володіє будь-якою інформацією про її місцеперебування, просять повідомити за телефоном – 096 1216333 або 102.

У Луцьку розшукують 21-річну дівчину. ФОТО


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Теги: зникнення, Луцьк, жінка, розшук. поліція
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