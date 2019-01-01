У Луцьку розшукують 21-річну дівчину. ФОТО

У Луцьку розшукують 21-річну місцеву жительку, яка 7 листопада пішла з дому і досі не повернулася.Повідомлення про розшук дівчини опублікувала у Facebook її мамаУ коментарімама дівчини розповіла, що її донька вийшла з дому вчора близько 17 години вечора. Рідним сказала, що йде прогулятися. Востаннє виходила на зв’язок о 17:30. Після цього на телефонні дзвінки не відповідала.Світлана Сіліч звернулась із заявою про зникнення доньки у поліцію. До пошуків долучилися місцеві кінологи.«Раніше ніколи такого не траплялося. Жодних конфліктів не було», – розповідає мама Ірини Ружицької.Жінка була одягнена: в яскраву куртку рожевого кольору із білими та синіми вставками, джинси та рожеві кросівки.Прикмети: худорлява, ріст близько 180 см, волосся – темно-русе.Світлана Сіліч також з’ясувала, що саме напередодні зникнення її донька спілкувалася з чоловіком (імені не називаємо з етичних міркувань) через соціальну мережу «Вконтакте». На особистому профілі – жодних світлин та особистої інформації. Правоохоронці чоловіка розшукують.Усі, хто бачив Ірину або володіє будь-якою інформацією про її місцеперебування, просять повідомити за телефоном –або