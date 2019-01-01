Волинська боксерка перемогла суперницю у «Битва міст»





Вечір боксу відбувся у Харкові, - повідомляє КовельPost.



Організатори підготували для вболівальників потужне боксерське шоу, яскраві та безкомпромісні поєдинки. Вперше в рамках Ліги жіночого боксу відбулась «Битва міст». Поєдинки пройшли за новим форматом - команда «Українські левиці», до складу якої входить Тетяна Коб, зійшлися в ринзі з представницями різних міст України.



В результаті, волинянка з рахунком 2:0 впевнено перемогла суперницю з Харкова - Світлану Василевську, срібну призерку чемпіонату Європи. Оголошення результату поєдинку наша Тетяна зустріла традиційно - переможним шпагатом.

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