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Волинська боксерка перемогла суперницю у «Битва міст»

Волинська боксерка перемогла суперницю у «Битва міст»
Волинянка Тетяна Коб впевнено перемогла суперницю з Харкова.

Вечір боксу відбувся у Харкові, - повідомляє КовельPost.

Організатори підготували для вболівальників потужне боксерське шоу, яскраві та безкомпромісні поєдинки. Вперше в рамках Ліги жіночого боксу відбулась «Битва міст». Поєдинки пройшли за новим форматом - команда «Українські левиці», до складу якої входить Тетяна Коб, зійшлися в ринзі з представницями різних міст України.

В результаті, волинянка з рахунком 2:0 впевнено перемогла суперницю з Харкова - Світлану Василевську, срібну призерку чемпіонату Європи. Оголошення результату поєдинку наша Тетяна зустріла традиційно - переможним шпагатом.

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Теги: Волинь, Тетяна Коб
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