Волинська боксерка перемогла суперницю у «Битва міст»
Сьогодні, 08:10
Волинянка Тетяна Коб впевнено перемогла суперницю з Харкова.
Вечір боксу відбувся у Харкові, - повідомляє КовельPost.
Організатори підготували для вболівальників потужне боксерське шоу, яскраві та безкомпромісні поєдинки. Вперше в рамках Ліги жіночого боксу відбулась «Битва міст». Поєдинки пройшли за новим форматом - команда «Українські левиці», до складу якої входить Тетяна Коб, зійшлися в ринзі з представницями різних міст України.
В результаті, волинянка з рахунком 2:0 впевнено перемогла суперницю з Харкова - Світлану Василевську, срібну призерку чемпіонату Європи. Оголошення результату поєдинку наша Тетяна зустріла традиційно - переможним шпагатом.
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Вечір боксу відбувся у Харкові, - повідомляє КовельPost.
Організатори підготували для вболівальників потужне боксерське шоу, яскраві та безкомпромісні поєдинки. Вперше в рамках Ліги жіночого боксу відбулась «Битва міст». Поєдинки пройшли за новим форматом - команда «Українські левиці», до складу якої входить Тетяна Коб, зійшлися в ринзі з представницями різних міст України.
В результаті, волинянка з рахунком 2:0 впевнено перемогла суперницю з Харкова - Світлану Василевську, срібну призерку чемпіонату Європи. Оголошення результату поєдинку наша Тетяна зустріла традиційно - переможним шпагатом.
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