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Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні

Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні
На автодорозі «Львів-Тернопіль» неподалік села Підберізці Пустомитівського району зіткнулися легковик та шкільний автобус.

Аварія трапилася сьогодні, 11 листопада, близько 8.30, інформують у ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Оpel», яким керував 25-річний мешканець Пустомитівського району, та автобус «Школярик» під керуванням 59-річного місцевого мешканця.

У лікарню доставили шестирічного хлопчика, пасажира «Опеля» та дев’ятеро пасажирів «Школярика» - учнів одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років. Наразі медики уточнюють їх діагнози.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: аварія, ДТП, Львівщина, шкільний автобус
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