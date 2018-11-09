Аварія на Львівщині за участі шкільного автобуса: 10 дітей – у лікарні





Аварія трапилася сьогодні, 11 листопада, близько 8.30, інформують у ГУНП у Львівській області.



Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Оpel», яким керував 25-річний мешканець Пустомитівського району, та автобус «Школярик» під керуванням 59-річного місцевого мешканця.



У лікарню доставили шестирічного хлопчика, пасажира «Опеля» та дев’ятеро пасажирів «Школярика» - учнів одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років. Наразі медики уточнюють їх діагнози.



На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Львів-Тернопіль» неподалік села Підберізці Пустомитівського району зіткнулися легковик та шкільний автобус.Аварія трапилася сьогодні, 11 листопада, близько 8.30, інформують у ГУНП у Львівській області.Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Оpel», яким керував 25-річний мешканець Пустомитівського району, та автобус «Школярик» під керуванням 59-річного місцевого мешканця.У лікарню доставили шестирічного хлопчика, пасажира «Опеля» та дев’ятеро пасажирів «Школярика» - учнів одного з навчальних закладів Пустомитівського району віком від 7 до 14 років. Наразі медики уточнюють їх діагнози.На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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