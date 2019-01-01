У Луцьку презентували скандальну книгу про Стуса із грифом «РОЗСЕКРЕЧЕНО». ФОТО

Відомий журналіст та історикпрезентував у Луцьку книгу про скандальну справу щодо поета, де розповів про останні роки «по етапу», творчість та смерть письменника, яка до сьогодні є таємницею.Зустріч відбулася 11 листопада у Волинському обласному краєзнавчому музеї. Охочих послухати автора прийшло багато, тож опісля офіційної частини презентації «посипалися» питання від зацікавлених шанувальників.Розпочинаючи презентацію, Вахтанг Кіпіані зазначив: «Для української документальної книжки на 700 сторінок популярність і така зацікавленість – це рідкість, але саме це визначає потенціал людей, які хочуть знати про минуле і розуміти, що минуле це – не просто графіті і дослідження істориків, а це те, що визначає наше життя сьогодні і дає розуміння того, що буде завтра».У книжці зібрані усі архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. Загалом – уся правда про кримінальну справу, життя і смерть відомого поета. Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються про факти життя, ув’язнення та загибелі Стуса, які донедавна були під грифом «Секретно».«Я вирішив в комплексі подивитися усі його кримінальні справи, аби люди, які не мають часу і потреби перечитувати його шеститомну справу з архівів КГБ УРСР (нині – Галузевий державний архів СБУ, – ред. ), могли це все прочитати зібраним у одній книзі. Такі, як Василь Стус, – не люди одного дня, не люди смерті, ті в кого щось відбувалося важливе в житті, ті, хто зрештою входить в історію», – говорить автор.Життя Василя Стуса – повне таємниць, як і, власне, його смерть. Історики і досі сперечаються щодо версій, яких є три. «Нехай це серцевий напад, тиск чи самогубство… Однаково це – вбивство», – переконаний Вахтанг Кіпіані. Автор розповів, що мав унікальну можливість спілкуватися з людиною, яка переконує, що Стус покінчив життя самогубством, бо просто не міг вже «конати» в таких нелюдських умовах і сказився від ізольованості та жорстокості.До матеріалів 1980 року додали кілька публікацій, з яких читачі дізнаються про маловідомі факти життя, ув’язнення та загибелі одного з найбільш визначних українських поетів ХХ століття. Серед таких – останні 12 табірних нотаток письменника, які раніше виходили лише окремо або ж частинами.«Це – останні тексти, які Стус зміг передати із в’язниці», – каже автор і додає, що останнє оповідання особливо характеризує Стуса як особистість, яка писала не про себе, він написав про «божочого чоловіка», життя якого його вразило до самого серця.У своїй розповіді автор зазначив, що мета видання «Справа Василя Стуса» полягає у потребі ознайомити українську аудиторію з історичними підвалинами особистості поета, яких є дві, як і частини книги, що вміщені в одній – коротка і довга. Його особистість, яка під час першого допиту відмовилася від «першої дитини» (першої збірки), і його особистість, яка відстоювала українське і боролася за справедливість, захищаючи слабших.Відвідувачі презентації також почули про роль адвоката, якого сам Стус називав «другим прокурором».Вахтанг Кіпіані розповів, що Медведчук не виконував своїх зобов’язань як адвокат і не зробив того, що повинен був зробити.До слова, книга Вахтанга Кіпіані також «ходить» під слідством і має власний поєдинок за право на існування та оприлюднення, але автор переконаний, що правда і перемога – на його боці.