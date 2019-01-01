Вокальний ансамбль з Луцька – переможець всеукраїнського конкурсу. ФОТО
Сьогодні, 18:00
У Києві на вихідних відбувся Всеукраїнський пісенний конкурс-фестиваль "Сонце ЗА нас", який об'єднав понад 400 учасників з різних областей України.
Вокальний ансамбль "Spivanochka Show" з Луцька став лауреатом 1 премії у номінації шоу-групи, вокальні колективи у категорії "Mix".
Журі XIII Всеукраїнського фестиваль-конкурсу "Сонце За нас" на чолі із головою журі - Галиною Голубєвою високо оцінили вокальний професіоналізм "Spivanochka Show", яскравість розкриття образів та сценічну майстерність.
Керівниця та продюсер колективу Тетяна Ярошик отримала цікаві пропозиції творчої співпраці у нових музичних проектах України та особливо цінні перспективи концертно-вокальної реалізації учасників " Spivanochka Show "Асоціації Сценічних Мистецтв у місті Києві.
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Вокальний ансамбль "Spivanochka Show" з Луцька став лауреатом 1 премії у номінації шоу-групи, вокальні колективи у категорії "Mix".
Журі XIII Всеукраїнського фестиваль-конкурсу "Сонце За нас" на чолі із головою журі - Галиною Голубєвою високо оцінили вокальний професіоналізм "Spivanochka Show", яскравість розкриття образів та сценічну майстерність.
Керівниця та продюсер колективу Тетяна Ярошик отримала цікаві пропозиції творчої співпраці у нових музичних проектах України та особливо цінні перспективи концертно-вокальної реалізації учасників " Spivanochka Show "Асоціації Сценічних Мистецтв у місті Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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