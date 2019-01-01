Вокальний ансамбль з Луцька – переможець всеукраїнського конкурсу. ФОТО

У Києві на вихідних відбувся Всеукраїнський пісенний конкурс-фестиваль "Сонце ЗА нас", який об'єднав понад 400 учасників з різних областей України.Вокальний ансамбль "Spivanochka Show" з Луцька став лауреатом 1 премії у номінації шоу-групи, вокальні колективи у категорії "Mix".Журі XIII Всеукраїнського фестиваль-конкурсу "Сонце За нас" на чолі із головою журі -високо оцінили вокальний професіоналізм "Spivanochka Show", яскравість розкриття образів та сценічну майстерність.Керівниця та продюсер колективуотримала цікаві пропозиції творчої співпраці у нових музичних проектах України та особливо цінні перспективи концертно-вокальної реалізації учасників " Spivanochka Show "Асоціації Сценічних Мистецтв у місті Києві.