Повідомили, чому у Луцьку досі не повністю запрацював реабілітаційний центр для атовців





Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.



Нагадаємо, 15 жовтня у Луцьку на проспекті Волі, 66а



За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, Кабмін заморозив кошти соцеконому, тому місто не могло до кінця оплатити всі виконані роботи в центрі будівельникам.



"Завдяки принциповій позицій Асоціації міст України відбулася зустріч з прем'єр-міністром і за її результатами рахунки розблокували. Проплати пішли на реабілітаційний центр. два опорні пункти Нацполіції. Думаю, що це питання закриємо і забудемо, буде плідна робота реабілітаційного центру та поліції", - відзначив він.

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