Повідомили, чому у Луцьку досі не повністю запрацював реабілітаційний центр для атовців
Сьогодні, 10:30
Розповіли, чому досі не на повну потужність запрацював реабілітаційний центр для воїнів.
Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Нагадаємо, 15 жовтня у Луцьку на проспекті Волі, 66а офіційно відкрили центр для реабілітації атовців. Загалом на будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО витратили 17 мільйонів гривень. Виділення левової частки коштів домігся нардеп 8-го скликання Ігор Лапін. Роботи здійснювала компанія "Житлобуд-2".
За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, Кабмін заморозив кошти соцеконому, тому місто не могло до кінця оплатити всі виконані роботи в центрі будівельникам.
"Завдяки принциповій позицій Асоціації міст України відбулася зустріч з прем'єр-міністром і за її результатами рахунки розблокували. Проплати пішли на реабілітаційний центр. два опорні пункти Нацполіції. Думаю, що це питання закриємо і забудемо, буде плідна робота реабілітаційного центру та поліції", - відзначив він.
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Про це йшлося у вівторок, 12 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Нагадаємо, 15 жовтня у Луцьку на проспекті Волі, 66а офіційно відкрили центр для реабілітації атовців. Загалом на будівництво реабілітаційного центру для учасників АТО витратили 17 мільйонів гривень. Виділення левової частки коштів домігся нардеп 8-го скликання Ігор Лапін. Роботи здійснювала компанія "Житлобуд-2".
За словами в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта, Кабмін заморозив кошти соцеконому, тому місто не могло до кінця оплатити всі виконані роботи в центрі будівельникам.
"Завдяки принциповій позицій Асоціації міст України відбулася зустріч з прем'єр-міністром і за її результатами рахунки розблокували. Проплати пішли на реабілітаційний центр. два опорні пункти Нацполіції. Думаю, що це питання закриємо і забудемо, буде плідна робота реабілітаційного центру та поліції", - відзначив він.
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