Дідуся, який зник у лісі на Любешівщині, шукають вже п'ятий день
Сьогодні, 17:30
У Любешівському районі з 8 листопада розшукують Андрусика Михайла Івановича, 1937 рроку народження, жителя села Березичі, який поїхав по гриби і зник.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку поїхав велосипедом марки "Україна" синього кольору до Березичівського лісництва по гриби (на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.
Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі Погорєльнік" Березичівського лісництва.
До пошуків залучали співробітників ДСНС, поліцію та прикордонників.
Тож усіх, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклого, просять телефонувати до поліції за номерами 0950702303, 2-12-33, 102.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку поїхав велосипедом марки "Україна" синього кольору до Березичівського лісництва по гриби (на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.
Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі Погорєльнік" Березичівського лісництва.
До пошуків залучали співробітників ДСНС, поліцію та прикордонників.
Тож усіх, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклого, просять телефонувати до поліції за номерами 0950702303, 2-12-33, 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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