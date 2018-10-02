Дідуся, який зник у лісі на Любешівщині, шукають вже п'ятий день

У Любешівському районі з 8 листопада розшукують, 1937 рроку народження, жителя села Березичі, який поїхав по гриби і зник.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку(на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі Погорєльнік" Березичівського лісництва.До пошуків залучали співробітників ДСНС, поліцію та прикордонників.Тож усіх, кому відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити місцезнаходження безвісти зниклого, просять телефонувати до поліції за номерами 0950702303, 2-12-33, 102.