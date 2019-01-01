У Польщі двох мертвих українців знайшли в холодильній камері для фруктів
Сьогодні, 18:49
Двох мертвих громадян України знайшли в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів у Садковіце в Лодзінському воєводстві Польщі.
Про смерть 2 українців віком 28 і 46 років у Польщі повідомляє RMF24 з посиланням на районну прокуратуру в Раві Мазовецькій.
За словами представниці поліції Агати Кравчик, 10 листопада черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів 2 чоловіків на складі фруктів. Про страшну знахідку сповістив власник сховища.
Обоє українців жили на ділянці, де стався інцидент. Проте наразі не відомо, за яких обставин люди опинилися в холодильній камері, яка є контрольованою анаеробною (безкисневою) атмосферою. Поліцейські пояснили, що увійти до такої камери означає потрапити у смертельну небезпеку.
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Про смерть 2 українців віком 28 і 46 років у Польщі повідомляє RMF24 з посиланням на районну прокуратуру в Раві Мазовецькій.
За словами представниці поліції Агати Кравчик, 10 листопада черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів 2 чоловіків на складі фруктів. Про страшну знахідку сповістив власник сховища.
Обоє українців жили на ділянці, де стався інцидент. Проте наразі не відомо, за яких обставин люди опинилися в холодильній камері, яка є контрольованою анаеробною (безкисневою) атмосферою. Поліцейські пояснили, що увійти до такої камери означає потрапити у смертельну небезпеку.
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