У Польщі двох мертвих українців знайшли в холодильній камері для фруктів





Про смерть 2 українців віком 28 і 46 років у Польщі повідомляє



За словами представниці поліції Агати Кравчик, 10 листопада черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів 2 чоловіків на складі фруктів. Про страшну знахідку сповістив власник сховища.



Обоє українців жили на ділянці, де стався інцидент. Проте наразі не відомо, за яких обставин люди опинилися в холодильній камері, яка є контрольованою анаеробною (безкисневою) атмосферою. Поліцейські пояснили, що увійти до такої камери означає потрапити у смертельну небезпеку.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох мертвих громадян України знайшли в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів у Садковіце в Лодзінському воєводстві Польщі.Про смерть 2 українців віком 28 і 46 років у Польщі повідомляє RMF24 з посиланням на районну прокуратуру в Раві Мазовецькій.За словами представниці поліції, 10 листопада черговий офіцер отримав повідомлення про виявлення трупів 2 чоловіків на складі фруктів. Про страшну знахідку сповістив власник сховища.Обоє українців жили на ділянці, де стався інцидент. Проте наразі не відомо, за яких обставин люди опинилися в холодильній камері, яка є контрольованою анаеробною (безкисневою) атмосферою. Поліцейські пояснили, що увійти до такої камери означає потрапити у смертельну небезпеку.

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