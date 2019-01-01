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На Волині раптово помер молодий учасник АТО

На Волині раптово помер молодий учасник АТО
У вівторок, 12 листопада, раптово помер ківерчанин Володимир Данилюк, учасник АТО, який проходив службу на Сході України у першій хвилі мобілізації, був поранений.

Про це повідомляє видання "Волинь.Правда".

Перестало битися серце у молодої 32-річної людини. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський підтвердив інформацію про смерть воїна.

Висловлюємо співчуття родині та близьким померлого.

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Теги: Володимир Данилюк, Ківерці, смерть, АТО
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