На Волині раптово помер молодий учасник АТО
Сьогодні, 10:46
У вівторок, 12 листопада, раптово помер ківерчанин Володимир Данилюк, учасник АТО, який проходив службу на Сході України у першій хвилі мобілізації, був поранений.
Про це повідомляє видання "Волинь.Правда".
Перестало битися серце у молодої 32-річної людини. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський підтвердив інформацію про смерть воїна.
Висловлюємо співчуття родині та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє видання "Волинь.Правда".
Перестало битися серце у молодої 32-річної людини. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський підтвердив інформацію про смерть воїна.
Висловлюємо співчуття родині та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині раптово помер молодий учасник АТО
Сьогодні, 10:46
У Струмівці вантажівка збила велосипедиста: чоловік – у лікарні
Сьогодні, 10:28
Волинським спортсменам вручили державні нагороди
Сьогодні, 10:01