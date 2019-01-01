На Волині раптово помер молодий учасник АТО

Володимир Данилюк, учасник АТО, який проходив службу на Сході України у першій хвилі мобілізації, був поранений.



Про це повідомляє видання "



Перестало битися серце у молодої 32-річної людини. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський підтвердив інформацію про смерть воїна.



Висловлюємо співчуття родині та близьким померлого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 12 листопада, раптово помер ківерчанин, учасник АТО, який проходив службу на Сході України у першій хвилі мобілізації, був поранений.Про це повідомляє видання " Волинь.Правда ".Перестало битися серце у молодої 32-річної людини. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей.У коментаріГолова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волиніпідтвердив інформацію про смерть воїна.Висловлюємо співчуття родині та близьким померлого.

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