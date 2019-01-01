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Обрали голову Волинського апеляційного суду

Обрали голову Волинського апеляційного суду
Очільником Волинського апеляційного суду обрали суддю Гапончука Віктора Васильовича.

Кандидатуру судді Гапончука підтримали судді Волинського апеляційного суду одноголосно, з результатом таємного голосуванням 12 голосів «за», - інформує пресслужба Волинського апеляційний суд.

Відповідно до рішення зборів суддів від 15 листопада 2019 року головою Волинського апеляційного суду строком на три роки обрали суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Гапончука Віктора Васильовича.

«Буду працювати для збереження авторитету судової влади та тих хороших традицій, які були напрацьовані у нашому колективі десятиліттями. Докладу всіх зусиль, щоб на належному рівні представляти інтереси Волинського апеляційного суду в регіоні та за межами», - сказав Віктор Васильович.


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Теги: Волинський апеляційний суд
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Коментарі 1
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"Буду працювати для збереження авторитету судової влади" Який же він гуморист)) Всі знають, що вони майже всі беруть хабарі за справи. Який в них авторитет?
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