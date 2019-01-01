Обрали голову Волинського апеляційного суду

Очільником Волинського апеляційного суду обрали суддюКандидатуру судді Гапончука підтримали судді Волинського апеляційного суду одноголосно, з результатом таємного голосуванням 12 голосів «за», - інформує пресслужба Волинського апеляційний суд.Відповідно до рішення зборів суддів від 15 листопада 2019 року головою Волинського апеляційного суду строком на три роки обрали суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Гапончука Віктора Васильовича.«Буду працювати для збереження авторитету судової влади та тих хороших традицій, які були напрацьовані у нашому колективі десятиліттями. Докладу всіх зусиль, щоб на належному рівні представляти інтереси Волинського апеляційного суду в регіоні та за межами», - сказав Віктор Васильович.