Обрали голову Волинського апеляційного суду
Сьогодні, 14:13
Очільником Волинського апеляційного суду обрали суддю Гапончука Віктора Васильовича.
Кандидатуру судді Гапончука підтримали судді Волинського апеляційного суду одноголосно, з результатом таємного голосуванням 12 голосів «за», - інформує пресслужба Волинського апеляційний суд.
Відповідно до рішення зборів суддів від 15 листопада 2019 року головою Волинського апеляційного суду строком на три роки обрали суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Гапончука Віктора Васильовича.
«Буду працювати для збереження авторитету судової влади та тих хороших традицій, які були напрацьовані у нашому колективі десятиліттями. Докладу всіх зусиль, щоб на належному рівні представляти інтереси Волинського апеляційного суду в регіоні та за межами», - сказав Віктор Васильович.
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Кандидатуру судді Гапончука підтримали судді Волинського апеляційного суду одноголосно, з результатом таємного голосуванням 12 голосів «за», - інформує пресслужба Волинського апеляційний суд.
Відповідно до рішення зборів суддів від 15 листопада 2019 року головою Волинського апеляційного суду строком на три роки обрали суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Гапончука Віктора Васильовича.
«Буду працювати для збереження авторитету судової влади та тих хороших традицій, які були напрацьовані у нашому колективі десятиліттями. Докладу всіх зусиль, щоб на належному рівні представляти інтереси Волинського апеляційного суду в регіоні та за межами», - сказав Віктор Васильович.
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Коментарі 1
"Буду працювати для збереження авторитету судової влади" Який же він гуморист)) Всі знають, що вони майже всі беруть хабарі за справи. Який в них авторитет?
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