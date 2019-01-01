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Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей

Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Щорічно 17 листопада усі студенти відзначають своє свято. Цього дня «гудуть» усі гуртожитки і розважальні заклади, а ті, хто уже не студент, пригадують свої найяскравіші історії тих часів.

До свята Інформаційне агентство ВолиньPost попросило відомих нині в області людей трохи понишпорити в архівах та знайти світлини зі своїх студентських років. Тож пропонуємо їх до перегляду.

Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук. Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Згодом здобув другу вищу освіту у Луцькому національному технічному університеті. фото датовані 1993-1995 роками.

Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей


Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович. Навчалася у Луцькому індустріальному інституті (тепер – Луцький національний технічний університет).

Ірина Вахович – посередині (випускний)
Ірина Вахович – посередині (випускний)
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Ірина Вахович – посередині
Ірина Вахович – посередині


Народний депутат України Степан Івахів. У 1992 раці закінчив Рівненський інститут водного господарства.

Правіше – Степан Івахів, лівіше – вже покійний його друг та колега, співзасновник ГК «Континіум» Ігор Єремеєв
Правіше – Степан Івахів, лівіше – вже покійний його друг та колега, співзасновник ГК «Континіум» Ігор Єремеєв


Народний депутат України Ігор Гузь, навчався у на той час ще ВДУ ім. Лесі Українки (нині – Східноєвропейський національний технічний університет).

1999 рік
1999 рік
2003 рік. Ігор Гузь у Карпатах
2003 рік. Ігор Гузь у Карпатах
Весна 2004-го року
Весна 2004-го року


Директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода, навчався у ВНУ ім. Лесі Українки

Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей


Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету внутрішніх справ.

2010 рік (перед випуском з вишу)
2010 рік (перед випуском з вишу)
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей


Головний військовий священник Волинської єпархії ПЦУ протоієрей Михайло Бучак

Тернопільська духовна семінарія УАПЦ (місто Теребовля), 1992 рік
Тернопільська духовна семінарія УАПЦ (місто Теребовля), 1992 рік
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей


Волинський державний університет (кафедра психології), 1997 рік
Волинський державний університет (кафедра психології), 1997 рік
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей


Острозька академія, 2008 рік
Острозька академія, 2008 рік


Депутатка Луцької міської ради Юлія Вусенко . Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (юридичний факультет).

Юлія Вусенко – крайня зліва
Юлія Вусенко – крайня зліва


Керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку WEST AUTO HUB Вікторія Доманська. Навчалась у Луцькому технічному державному університеті.

Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Луцький технічний державний університет, 2003 рік
Луцький технічний державний університет, 2003 рік


Депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко (навчався у на той час ще Українській ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарській академії)

Переддипломна практика в Боярській лісовій дослідній станції. 1983, серпень
Переддипломна практика в Боярській лісовій дослідній станції. 1983, серпень


На жаль, чимало волинян, до яких ми звернулися з проханням поділитися світлинами їхніх студентських років, виявили, що не мають таких фото або не можуть знайти. Тож радимо нинішнім студентам знімкувати цей свій «золотий» період. Хоча, напевно, у період смартфонів, айфонів та селфі це перестало бути проблемою.

Зі святом усіх студентів – колишніх, теперішніх та майбутніх!


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Теги: фото, День студента, студенти, відомі, Волинь
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