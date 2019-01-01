Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Сьогодні, 13:51
Щорічно 17 листопада усі студенти відзначають своє свято. Цього дня «гудуть» усі гуртожитки і розважальні заклади, а ті, хто уже не студент, пригадують свої найяскравіші історії тих часів.
До свята Інформаційне агентство ВолиньPost попросило відомих нині в області людей трохи понишпорити в архівах та знайти світлини зі своїх студентських років. Тож пропонуємо їх до перегляду.
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук. Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Згодом здобув другу вищу освіту у Луцькому національному технічному університеті. фото датовані 1993-1995 роками.
Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович. Навчалася у Луцькому індустріальному інституті (тепер – Луцький національний технічний університет).
Народний депутат України Степан Івахів. У 1992 раці закінчив Рівненський інститут водного господарства.
Народний депутат України Ігор Гузь, навчався у на той час ще ВДУ ім. Лесі Українки (нині – Східноєвропейський національний технічний університет).
Директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода, навчався у ВНУ ім. Лесі Українки
Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету внутрішніх справ.
Головний військовий священник Волинської єпархії ПЦУ протоієрей Михайло Бучак
Депутатка Луцької міської ради Юлія Вусенко . Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (юридичний факультет).
Керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку WEST AUTO HUB Вікторія Доманська. Навчалась у Луцькому технічному державному університеті.
Депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко (навчався у на той час ще Українській ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарській академії)
На жаль, чимало волинян, до яких ми звернулися з проханням поділитися світлинами їхніх студентських років, виявили, що не мають таких фото або не можуть знайти. Тож радимо нинішнім студентам знімкувати цей свій «золотий» період. Хоча, напевно, у період смартфонів, айфонів та селфі це перестало бути проблемою.
Зі святом усіх студентів – колишніх, теперішніх та майбутніх!
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До свята Інформаційне агентство ВолиньPost попросило відомих нині в області людей трохи понишпорити в архівах та знайти світлини зі своїх студентських років. Тож пропонуємо їх до перегляду.
Ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук. Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Згодом здобув другу вищу освіту у Луцькому національному технічному університеті. фото датовані 1993-1995 роками.
Голова Волинської обласної ради Ірина Вахович. Навчалася у Луцькому індустріальному інституті (тепер – Луцький національний технічний університет).
Народний депутат України Степан Івахів. У 1992 раці закінчив Рівненський інститут водного господарства.
Правіше – Степан Івахів, лівіше – вже покійний його друг та колега, співзасновник ГК «Континіум» Ігор Єремеєв
Народний депутат України Ігор Гузь, навчався у на той час ще ВДУ ім. Лесі Українки (нині – Східноєвропейський національний технічний університет).
Директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода, навчався у ВНУ ім. Лесі Українки
Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету внутрішніх справ.
Головний військовий священник Волинської єпархії ПЦУ протоієрей Михайло Бучак
Депутатка Луцької міської ради Юлія Вусенко . Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (юридичний факультет).
Керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку WEST AUTO HUB Вікторія Доманська. Навчалась у Луцькому технічному державному університеті.
Депутат Волинської обласної ради Юрій Ройко (навчався у на той час ще Українській ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарській академії)
На жаль, чимало волинян, до яких ми звернулися з проханням поділитися світлинами їхніх студентських років, виявили, що не мають таких фото або не можуть знайти. Тож радимо нинішнім студентам знімкувати цей свій «золотий» період. Хоча, напевно, у період смартфонів, айфонів та селфі це перестало бути проблемою.
Зі святом усіх студентів – колишніх, теперішніх та майбутніх!
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Коментарі 1
Якщо придурок то видно з дитинства
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