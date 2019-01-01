Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей

Ірина Вахович – посередині (випускний)

Ірина Вахович – посередині

Правіше – Степан Івахів, лівіше – вже покійний його друг та колега, співзасновник ГК «Континіум» Ігор Єремеєв

1999 рік

2003 рік. Ігор Гузь у Карпатах

Весна 2004-го року

2010 рік (перед випуском з вишу)

Тернопільська духовна семінарія УАПЦ (місто Теребовля), 1992 рік

Волинський державний університет (кафедра психології), 1997 рік

Острозька академія, 2008 рік

Юлія Вусенко – крайня зліва

Луцький технічний державний університет, 2003 рік

Переддипломна практика в Боярській лісовій дослідній станції. 1983, серпень

Щорічно 17 листопада усі студенти відзначають своє свято. Цього дня «гудуть» усі гуртожитки і розважальні заклади, а ті, хто уже не студент, пригадують свої найяскравіші історії тих часів.До святапопросило відомих нині в області людей трохи понишпорити в архівах та знайти світлини зі своїх студентських років. Тож пропонуємо їх до перегляду.Ректор Луцького національного технічного університету. Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Згодом здобув другу вищу освіту у Луцькому національному технічному університеті. фото датовані 1993-1995 роками.Голова Волинської обласної ради. Навчалася у Луцькому індустріальному інституті (тепер – Луцький національний технічний університет).Народний депутат України. У 1992 раці закінчив Рівненський інститут водного господарства.Народний депутат України, навчався у на той час ще ВДУ ім. Лесі Українки (нині – Східноєвропейський національний технічний університет).Директор Інформаційного агентства ВолиньPost, навчався у ВНУ ім. Лесі УкраїнкиРадник Луцького міського голови. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету внутрішніх справ.Головний військовий священник Волинської єпархії ПЦУ протоієрейДепутатка Луцької міської ради. Закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (юридичний факультет).Керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку WEST AUTO HUB. Навчалась у Луцькому технічному державному університеті.Депутат Волинської обласної ради(навчався у на той час ще Українській ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарській академії)На жаль, чимало волинян, до яких ми звернулися з проханням поділитися світлинами їхніх студентських років, виявили, що не мають таких фото або не можуть знайти. Тож радимо нинішнім студентам знімкувати цей свій «золотий» період. Хоча, напевно, у період смартфонів, айфонів та селфі це перестало бути проблемою.Зі святом усіх студентів – колишніх, теперішніх та майбутніх!