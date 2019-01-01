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У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО

У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській легковик збив двох дівчат, які переходили дорогу.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі потерпілих.

За їх словами, у п'ятницю, 15 листопада, приблизно о 17:20, біля заводу "Кромберг енд Шуберт" авто Toyota на польській реєстрації здійснив наїзд на двох дівчат віком 14 років, які переходили дорогу у місці нерегульованим пішохідним переходом.

Одну дівчинку зачепив дзеркалом, а іншу збив. Наразі друга потерпіла знаходиться в реанімації. Водія забрали до наркодиспансеру на експертизу.

Як повідомляють правоохоронці, за результатами огляду водій був тверезий.

У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО
У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО
У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО
У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО
У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО


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Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
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