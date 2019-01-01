У Луцьку на «зебрі» збили двох дівчат-підлітків: одна з потерпілих — в реанімації. ФОТО
Сьогодні, 21:09
У Луцьку на вулиці Львівській легковик збив двох дівчат, які переходили дорогу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі потерпілих.
За їх словами, у п'ятницю, 15 листопада, приблизно о 17:20, біля заводу "Кромберг енд Шуберт" авто Toyota на польській реєстрації здійснив наїзд на двох дівчат віком 14 років, які переходили дорогу у місці нерегульованим пішохідним переходом.
Одну дівчинку зачепив дзеркалом, а іншу збив. Наразі друга потерпіла знаходиться в реанімації. Водія забрали до наркодиспансеру на експертизу.
Як повідомляють правоохоронці, за результатами огляду водій був тверезий.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі потерпілих.
За їх словами, у п'ятницю, 15 листопада, приблизно о 17:20, біля заводу "Кромберг енд Шуберт" авто Toyota на польській реєстрації здійснив наїзд на двох дівчат віком 14 років, які переходили дорогу у місці нерегульованим пішохідним переходом.
Одну дівчинку зачепив дзеркалом, а іншу збив. Наразі друга потерпіла знаходиться в реанімації. Водія забрали до наркодиспансеру на експертизу.
Як повідомляють правоохоронці, за результатами огляду водій був тверезий.
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