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Малюк, якого знайшли непритомним разом із батьками на Волині, досі сам у лікарні

Малюк, якого знайшли непритомним разом із батьками на Волині, досі сам у лікарні
8-місячний хлопчик, який разом з батьками потрапив до лікарні з підозрою на отруєння невідомою речовиною, станом на 18 листопада – досі сам у педіатричному відділенні лікарні.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувачка педіатричним відділенням №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Яна Рижко.

За словами лікарки, нещодавно до малюка у медзаклад приходили родичі – тітка та дядько по батьковій лінії.

«Вони прийшли, відвідали, купили ліки на один день, які тоді були необхідні. Ми пояснили, що добре було, аби з дитиною тут хтось був. Бо дитина потребує уваги і догляду. Обіцяли взяти речі, щоб побути тут з ним. Але більше так і не прийшли», – розповідає Яна Рижко.

Завідувачка педіатричним відділенням додала, що наразі хлопчик перебуває у стані видужання. Трохи покашлює, оскільки через переохолодження захворів на бронхіт, температурить, у нього саме ростуть зубки, тож потрібна увага.

«Дитина досі у нас. Соціальні служби обіцяли прийти, але поки не приходили. Тут саме вони зараз повинні діяти», – додала Яна Рижко.

Нагадаємо, у селі Яромель Ківерцівського району подружжя отруїлося невідомою речовиною. Згодом 45-річний чоловік помер у лікарні, за життя його дружини борються медики у Луцькій міській клінічній лікарні, - пише видання Вісник.

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Непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав і їхній 8-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили. Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.


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Теги: Яромель, отруєння, малюк, Волинь, Яна Рижко
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