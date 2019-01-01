Малюк, якого знайшли непритомним разом із батьками на Волині, досі сам у лікарні
Сьогодні, 12:07
8-місячний хлопчик, який разом з батьками потрапив до лікарні з підозрою на отруєння невідомою речовиною, станом на 18 листопада – досі сам у педіатричному відділенні лікарні.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувачка педіатричним відділенням №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Яна Рижко.
За словами лікарки, нещодавно до малюка у медзаклад приходили родичі – тітка та дядько по батьковій лінії.
«Вони прийшли, відвідали, купили ліки на один день, які тоді були необхідні. Ми пояснили, що добре було, аби з дитиною тут хтось був. Бо дитина потребує уваги і догляду. Обіцяли взяти речі, щоб побути тут з ним. Але більше так і не прийшли», – розповідає Яна Рижко.
Завідувачка педіатричним відділенням додала, що наразі хлопчик перебуває у стані видужання. Трохи покашлює, оскільки через переохолодження захворів на бронхіт, температурить, у нього саме ростуть зубки, тож потрібна увага.
«Дитина досі у нас. Соціальні служби обіцяли прийти, але поки не приходили. Тут саме вони зараз повинні діяти», – додала Яна Рижко.
Нагадаємо, у селі Яромель Ківерцівського району подружжя отруїлося невідомою речовиною. Згодом 45-річний чоловік помер у лікарні, за життя його дружини борються медики у Луцькій міській клінічній лікарні, - пише видання Вісник.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав і їхній 8-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили. Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла завідувачка педіатричним відділенням №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Яна Рижко.
За словами лікарки, нещодавно до малюка у медзаклад приходили родичі – тітка та дядько по батьковій лінії.
«Вони прийшли, відвідали, купили ліки на один день, які тоді були необхідні. Ми пояснили, що добре було, аби з дитиною тут хтось був. Бо дитина потребує уваги і догляду. Обіцяли взяти речі, щоб побути тут з ним. Але більше так і не прийшли», – розповідає Яна Рижко.
Завідувачка педіатричним відділенням додала, що наразі хлопчик перебуває у стані видужання. Трохи покашлює, оскільки через переохолодження захворів на бронхіт, температурить, у нього саме ростуть зубки, тож потрібна увага.
«Дитина досі у нас. Соціальні служби обіцяли прийти, але поки не приходили. Тут саме вони зараз повинні діяти», – додала Яна Рижко.
Нагадаємо, у селі Яромель Ківерцівського району подружжя отруїлося невідомою речовиною. Згодом 45-річний чоловік помер у лікарні, за життя його дружини борються медики у Луцькій міській клінічній лікарні, - пише видання Вісник.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шукають родичів малюка з Волині, якого знайшли непритомним разом із батьками
Непритомних чоловіка і дружину односельці знайшли 11 листопада в будинку на території ферми, де вони жили і працювали, коло них лежав і їхній 8-місячний малюк. Усіх трьох забрали у лікарню, у дитини отруєння не виявили. Що за рідину випило подружжя достеменно невідомо. Коли їх знайшли, в хаті на столі було чимало страв, зокрема і консервовані гриби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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