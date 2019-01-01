Як луцький військовий госпіталь змінюється після пожежі

Василь Криворучко розповів про стан виконання робіт щодо відновлення історичної будівлі, де розташований медзаклад.



Про це він зазначив у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Нагадаємо, 20 серпня,



За словами Василя Криворучка, на сьогодні на 70% виконали відновлювальні роботи на даху будівлі, повністю завершили облаштування операційного блоку для повноцінної роботи, а також відновили кілька хірургічних палат, які постраждали внаслідок пожежі. Більше того, лікарі вже працюють в режимі денного стаціонару.



«Цьогоріч ми плануємо завершити інші 30% робіт із відновлення даху. Усі необхідні для цього ресурси є завдяки співпраці з представниками міської та обласної влади, а також завдяки всім небайдужим людям, які збирали кошти», - відзначив він.



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Окрім того, паралельно фахівці виконують роботи з благоустрою території. Так, на подвір’ї госпіталю зрізали аварійні ялини.



«Ми викликали спеціальну комісію, бо бачили, що ці ялини тріщали. Попередньо написали лист на квартирно-експлуатаційний відділ Володимира-Волинського, адже все перебуває у них на балансі, із проханням обстежити територію. Після цього ми отримали ордер. Аварійним деревам було близько 50-ти років і вони мали поверхневу кореневу систему, тому під час реконструкції вони могли б упасти в будь-який момент, бо бували випадки, коли гілля падало просто на припарковані автівки», - відзначив Василь Криворучко. Військовий додав, що за два роки тут висадили близько пів сотні туй та сосен, дбаючи про «легені» Луцька.



Голова «Спілки воїнів АТО Волині» Олександр Серватович своєю чергою відзначив, що схему роботи військового госпіталю хочуть дещо змінити, зокрема, це стосується зручності доставлення поранених, однак поки до всіх погоджень карти не розкривають.



«Уже майже вся будівля «затягнута» гідробар’єром. Госпіталь вже два тижні опалюють. Тому все йде за планом і точно на краще. Ніякий базар, як дехто казав, тут ніхто робити не збирається. Усе для того, аби в умовах війни цей госпіталь приймав поранених та вирішував потреби», - відзначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільник Луцького військового гарнізонного госпіталюрозповів про стан виконання робіт щодо відновлення історичної будівлі, де розташований медзаклад.Про це він зазначив у коментаріНагадаємо, 20 серпня, о 02:25 надійшло повідомлення, що горить будівля Луцького військового гарнізонного госпіталю . Пожежу гасили дві години – аж до 5 ранку.За словами Василя Криворучка, на сьогодні на 70% виконали відновлювальні роботи на даху будівлі, повністю завершили облаштування операційного блоку для повноцінної роботи, а також відновили кілька хірургічних палат, які постраждали внаслідок пожежі. Більше того, лікарі вже працюють в режимі денного стаціонару.«Цьогоріч ми плануємо завершити інші 30% робіт із відновлення даху. Усі необхідні для цього ресурси є завдяки співпраці з представниками міської та обласної влади, а також завдяки всім небайдужим людям, які збирали кошти», - відзначив він.Окрім того, паралельно фахівці виконують роботи з благоустрою території. Так, на подвір’ї госпіталю зрізали аварійні ялини.«Ми викликали спеціальну комісію, бо бачили, що ці ялини тріщали. Попередньо написали лист на квартирно-експлуатаційний відділ Володимира-Волинського, адже все перебуває у них на балансі, із проханням обстежити територію. Після цього ми отримали ордер. Аварійним деревам було близько 50-ти років і вони мали поверхневу кореневу систему, тому під час реконструкції вони могли б упасти в будь-який момент, бо бували випадки, коли гілля падало просто на припарковані автівки», - відзначив Василь Криворучко. Військовий додав, що за два роки тут висадили близько пів сотні туй та сосен, дбаючи про «легені» Луцька.Голова «Спілки воїнів АТО Волині»своєю чергою відзначив, що схему роботи військового госпіталю хочуть дещо змінити, зокрема, це стосується зручності доставлення поранених, однак поки до всіх погоджень карти не розкривають.«Уже майже вся будівля «затягнута» гідробар’єром. Госпіталь вже два тижні опалюють. Тому все йде за планом і точно на краще. Ніякий базар, як дехто казав, тут ніхто робити не збирається. Усе для того, аби в умовах війни цей госпіталь приймав поранених та вирішував потреби», - відзначив він.

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