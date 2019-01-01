Із Луцька до Прилуцької громади хочуть запустити нові маршрути





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.



У зв'язку із зверненням Прилуцької ОТГ щодо необхідності транспортного сполучення сіл Жабка, Дачне, Прилуцьке, Сапогове Луцьком, пропонують відкрити нові автобусні маршрути.



Зокрема, йдеться про маршрути № 7 “с. Сапогове – Госпіталь” (у прямому та зворотному напрямках: с. Сапогове (вул. Центральна), с. Прилуцьке (Соборності, Ківерцівська, Богуна, Наливайка), Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, Старицького, Стефаника (місця міжзмінного відстою у с. Сапогове на вул. Центральній та на вул. Стефаника) та № 35 “с. Жабка – Центральний ринок” (у напрямку: с. Жабка, с. Дачне (дорога Р-14), Ківерцівська, Набережна, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Яровиця, Набережна, Ківерцівська, с. Дачне, с. Жабка (місце міжзмінного відстою у с.Жабка).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть відкрити два нові маршрути, аби в місто мали змогу комфортно діставатися мешканці Прилуцької сільради.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.У зв'язку із зверненням Прилуцької ОТГ щодо необхідності транспортного сполучення сіл Жабка, Дачне, Прилуцьке, Сапогове Луцьком, пропонують відкрити нові автобусні маршрути.Зокрема, йдеться про маршрути № 7 “с. Сапогове – Госпіталь” (у прямому та зворотному напрямках: с. Сапогове (вул. Центральна), с. Прилуцьке (Соборності, Ківерцівська, Богуна, Наливайка), Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, Старицького, Стефаника (місця міжзмінного відстою у с. Сапогове на вул. Центральній та на вул. Стефаника) та № 35 “с. Жабка – Центральний ринок” (у напрямку: с. Жабка, с. Дачне (дорога Р-14), Ківерцівська, Набережна, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Яровиця, Набережна, Ківерцівська, с. Дачне, с. Жабка (місце міжзмінного відстою у с.Жабка).

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