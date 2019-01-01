У Луцьку зник 27-річний чоловік

Три дні тому – 16 листопада – зник 27-річний лучанинПро цеповідомила дружина зниклого.Відомо, що чоловік поїхав на територію, що поблизу наркодиспансера, аби забрати свій телефон, який перед тим загубив. Йому повідомили, що телефон знайшли і там віддадуть. Утім, зв'язок із ним обірвався, хоча із собою він мав і інший мобільний.На момент зникнення Василь Давидюк був одягнений у темно-синю куртку і темно-сині штани.За словами дружини, учора, 18 листопади, рідні повідомили про зникнення людини у поліцію.Усіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування чоловіка, просять повідомити за телефоном 050 182 86 87.