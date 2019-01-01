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У Луцьку зник 27-річний чоловік

У Луцьку зник 27-річний чоловік
Три дні тому – 16 листопада – зник 27-річний лучанин Василь Давидюк.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила дружина зниклого.

Відомо, що чоловік поїхав на територію, що поблизу наркодиспансера, аби забрати свій телефон, який перед тим загубив. Йому повідомили, що телефон знайшли і там віддадуть. Утім, зв'язок із ним обірвався, хоча із собою він мав і інший мобільний.

На момент зникнення Василь Давидюк був одягнений у темно-синю куртку і темно-сині штани.

За словами дружини, учора, 18 листопади, рідні повідомили про зникнення людини у поліцію.

Усіх, кому відома будь-яка інформація щодо місця перебування чоловіка, просять повідомити за телефоном 050 182 86 87.

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Теги: зникнення, розшук, Василь Давилюк, Луцьк
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