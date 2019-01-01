У Луцьку з’являться маршрутки №7 та №35

У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома новими маршрутами – №7 та №35.Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту та зв’язкузауважив, що до мерії звернулися мешканці Прилуцької ОТГ щодо необхідності транспортного сполучення сіл Жабка, Дачне, Прилуцьке, Сапогове із Луцьком. Тож у місті пропонують вирішити це питання, відкривши нові автобусні маршрути.Зокрема, йдеться про маршрути № 7 «с. Сапогове – Госпіталь» (у прямому та зворотному напрямках: с. Сапогове (вул. Центральна), с. Прилуцьке (Соборності, Ківерцівська, Богуна, Наливайка), Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, Старицького, Стефаника (місця міжзмінного відстою у с. Сапогове на вул. Центральній та на вул. Стефаника) та № 35 «с. Жабка – Центральний ринок» (у напрямку: с. Жабка, с. Дачне (дорога Р-14), Ківерцівська, Набережна, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Яровиця, Набережна, Ківерцівська, с. Дачне, с. Жабка (місце міжзмінного відстою у с.Жабка). Володимир Степанов повідомив, що спочатку маршрути тестуватимуть і, можливо, змінюватимуть відповідно до побажань людей.«Ми будемо наполягати, щоб маршрути, які не мають відношення до міста і їдуть центром, прибирати. Через центр у Рівному не їде жоден міжміський маршрут, їде якимись приміськими дорогами і виїжджає на автостанцію», - наголосив в.о. мера Луцька. Заступник мераповідомив, що місто звертатиметься з цією проблемою до суду.