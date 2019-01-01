У Луцьку з’являться маршрутки №7 та №35
Сьогодні, 10:45
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома новими маршрутами – №7 та №35.
Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов зауважив, що до мерії звернулися мешканці Прилуцької ОТГ щодо необхідності транспортного сполучення сіл Жабка, Дачне, Прилуцьке, Сапогове із Луцьком. Тож у місті пропонують вирішити це питання, відкривши нові автобусні маршрути.
Зокрема, йдеться про маршрути № 7 «с. Сапогове – Госпіталь» (у прямому та зворотному напрямках: с. Сапогове (вул. Центральна), с. Прилуцьке (Соборності, Ківерцівська, Богуна, Наливайка), Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, Старицького, Стефаника (місця міжзмінного відстою у с. Сапогове на вул. Центральній та на вул. Стефаника) та № 35 «с. Жабка – Центральний ринок» (у напрямку: с. Жабка, с. Дачне (дорога Р-14), Ківерцівська, Набережна, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Яровиця, Набережна, Ківерцівська, с. Дачне, с. Жабка (місце міжзмінного відстою у с.Жабка). Володимир Степанов повідомив, що спочатку маршрути тестуватимуть і, можливо, змінюватимуть відповідно до побажань людей.
«Ми будемо наполягати, щоб маршрути, які не мають відношення до міста і їдуть центром, прибирати. Через центр у Рівному не їде жоден міжміський маршрут, їде якимись приміськими дорогами і виїжджає на автостанцію», - наголосив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт. Заступник мера Григорій Недопад повідомив, що місто звертатиметься з цією проблемою до суду.
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Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов зауважив, що до мерії звернулися мешканці Прилуцької ОТГ щодо необхідності транспортного сполучення сіл Жабка, Дачне, Прилуцьке, Сапогове із Луцьком. Тож у місті пропонують вирішити це питання, відкривши нові автобусні маршрути.
Зокрема, йдеться про маршрути № 7 «с. Сапогове – Госпіталь» (у прямому та зворотному напрямках: с. Сапогове (вул. Центральна), с. Прилуцьке (Соборності, Ківерцівська, Богуна, Наливайка), Карбишева, Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького (Глушець, Паркова), Ковельська, Старицького, Стефаника (місця міжзмінного відстою у с. Сапогове на вул. Центральній та на вул. Стефаника) та № 35 «с. Жабка – Центральний ринок» (у напрямку: с. Жабка, с. Дачне (дорога Р-14), Ківерцівська, Набережна, Ковельська, Глушець, Паркова, Винниченка, Яровиця, Набережна, Ківерцівська, с. Дачне, с. Жабка (місце міжзмінного відстою у с.Жабка). Володимир Степанов повідомив, що спочатку маршрути тестуватимуть і, можливо, змінюватимуть відповідно до побажань людей.
«Ми будемо наполягати, щоб маршрути, які не мають відношення до міста і їдуть центром, прибирати. Через центр у Рівному не їде жоден міжміський маршрут, їде якимись приміськими дорогами і виїжджає на автостанцію», - наголосив в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт. Заступник мера Григорій Недопад повідомив, що місто звертатиметься з цією проблемою до суду.
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Коментарі 2
Якщо так само "з'являться", як 23 - то навыщо? А так буде на 99%...
ТАк само як здила 33 на 55 квартал???? чи як ъзить зараз 23???? Степанов ти робиш злочин ПОЗБАВЛЯЄШ МОЖЛИВОСТІ ЛУЧАН КОРИСТУВАТИСЬ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ??? Чому навіть ці нові пропоновані вами маршрути мають їхати по старих переповнених магістралях??? є маса великих вулиць та мікрорайонів які взагалі не охоплені !!!!!
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