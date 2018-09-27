У «Волинського облавтодору» – новий керівник
Сьогодні, 11:42
Дочірнє підприємство «Волинський облавтодор» очолив новий керівник.
Ним став Руслан Мандзюк, який раніше працював у відділі державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Волинській області.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили і в облавтодорі. Додали, що призначили нового керівника 15 листопада.
Згідно із декларацією, поданою у червні цього року, Руслан Мандзюк разом з дружиною має щонайменше 40 тисяч доларів готівкою, будинок у Ківерцях на понад 200 метрів квадратних, земельну ділянку у Ківерцях (дім та земля зареєстровані на дружину), автівку. Півтора мільйона гривень вони із дружиною позичили іншим людям.
Нагадаємо, попереднього керівника ДП «Волинський облавтодор» судили через хабарницькі дії. У 2018 році він вимагав у підприємиці винагороду в сумі 300 тис грн. за надання дозволу та погодження укладення договору оренди будівлі і споруди охоронюваної стоянки автомобілів на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин». Приміщення необхідно було для розміщення кафе-бару з продажем підакцизних товарів. За це він отримав два роки умовного покарання.
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Ним став Руслан Мандзюк, який раніше працював у відділі державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Волинській області.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили і в облавтодорі. Додали, що призначили нового керівника 15 листопада.
Згідно із декларацією, поданою у червні цього року, Руслан Мандзюк разом з дружиною має щонайменше 40 тисяч доларів готівкою, будинок у Ківерцях на понад 200 метрів квадратних, земельну ділянку у Ківерцях (дім та земля зареєстровані на дружину), автівку. Півтора мільйона гривень вони із дружиною позичили іншим людям.
Нагадаємо, попереднього керівника ДП «Волинський облавтодор» судили через хабарницькі дії. У 2018 році він вимагав у підприємиці винагороду в сумі 300 тис грн. за надання дозволу та погодження укладення договору оренди будівлі і споруди охоронюваної стоянки автомобілів на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин». Приміщення необхідно було для розміщення кафе-бару з продажем підакцизних товарів. За це він отримав два роки умовного покарання.
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