У «Волинського облавтодору» – новий керівник

Дочірнє підприємство «Волинський облавтодор» очолив новий керівник.Ним став, який раніше працював у відділі державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Волинській області.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили і в облавтодорі. Додали, що призначили нового керівника 15 листопада.Згідно із декларацією, поданою у червні цього року, Руслан Мандзюк разом з дружиною має щонайменше 40 тисяч доларів готівкою, будинок у Ківерцях на понад 200 метрів квадратних, земельну ділянку у Ківерцях (дім та земля зареєстровані на дружину), автівку. Півтора мільйона гривень вони із дружиною позичили іншим людям.Нагадаємо, попереднього керівника ДП «Волинський облавтодор» судили через хабарницькі дії. У 2018 році він вимагав у підприємиці винагороду в сумі 300 тис грн. за надання дозволу та погодження укладення договору оренди будівлі і споруди охоронюваної стоянки автомобілів на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин». Приміщення необхідно було для розміщення кафе-бару з продажем підакцизних товарів. За це він отримав два роки умовного покарання.