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У «Волинського облавтодору» – новий керівник

У «Волинського облавтодору» – новий керівник
Дочірнє підприємство «Волинський облавтодор» очолив новий керівник.

Ним став Руслан Мандзюк, який раніше працював у відділі державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Волинській області.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили і в облавтодорі. Додали, що призначили нового керівника 15 листопада.

Згідно із декларацією, поданою у червні цього року, Руслан Мандзюк разом з дружиною має щонайменше 40 тисяч доларів готівкою, будинок у Ківерцях на понад 200 метрів квадратних, земельну ділянку у Ківерцях (дім та земля зареєстровані на дружину), автівку. Півтора мільйона гривень вони із дружиною позичили іншим людям.

Нагадаємо, попереднього керівника ДП «Волинський облавтодор» судили через хабарницькі дії. У 2018 році він вимагав у підприємиці винагороду в сумі 300 тис грн. за надання дозволу та погодження укладення договору оренди будівлі і споруди охоронюваної стоянки автомобілів на автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин». Приміщення необхідно було для розміщення кафе-бару з продажем підакцизних товарів. За це він отримав два роки умовного покарання.



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Теги: облавтодор, Волинь, Руслан Мандзюк
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Коментарі 1
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спочатку стриг водіїв за перегруз і гробив дороги
тепер на реионті доріг буде красти
о це час змін просто бляд....тво яке
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