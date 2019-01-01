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Грошей більше не буде: чим особлива нова система виплати зарплати освітянам

Грошей більше не буде: чим особлива нова система виплати зарплати освітянам
В галузі освіти від початку цього року декларується незабезпеченість освітньою субвенцією, як результат – виникла заборгованість по заробітній платі викладачам.

Про це стало відомо 20 листопада під час оперативної наради у т. в. о. голови обласної державної адміністрації.

Керівниця підрозділу управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна розповіла, що спочатку заборгованість складала близько 50 мільйонів. Наразі, коли окремі місцеві бюджети додали свої кошти, незабезпеченість освітньою субвенцією декларується у розмірі 22,5 мільйони.

«У зв’язку з тим, що на Волині є території, де класи не наповнені, відповідно до формули на рахунку освітньої субвенції, станом на сьогодні є заборгованість на окремих територіях. У зв’язку з цим, в управлінні освіти прийняли рішення виплачувати заробітну плату викладачам на початку кожного наступного місяця, коли надходитиме наступний транш освітньої субвенції», – каже Людмила Плахотна.

Пояснює, що станом на 1 листопада задекларували 202 мільйони освітньої субвенції, які Мінфін називає «залишком», але частина цих грошей – заробітна плата за жовтень. Виплачувати частково не мають права, а в повному обсязі, відразу в межах місяця – не мають можливості. Частково у цій субвенції є і «перехідні» кошти, які пішли на розвиток освітніх закладів.

Станом на сьогодні також нараховані великі суми «невикористаної» субвенції, але це – ті гроші, які отримають працівники освіти за листопад місяць.

Людмила Плахотна також звернулася до органів місцевого самоврядування Волині із проханням шукати кошти на заробітну плату своїх освітян і не сподіватися, що держава дасть додаткові кошти.

Посадовиця зазначає, що на Волині є і території, де наповненість відповідна, тож їм залишки перейдуть і на наступний рік. Це такі райони, як Камінь-Каширський, Маневицький, Ківерцівський та Луцький.

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Теги: Волинь, заборгованість викладачам
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