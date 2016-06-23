Проголосували понад 80% виборців: як обирають нового ректора СНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 14:24
У Луцьку активно тривають вибори на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Станом на 14 годину явка виборців складає більше 90%.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова виборчої комісії Анатолій Федонюк.
Зокрема, розповів, що проголосувало вже приблизно тисяча із заявлених 1219 виборців. «Точно визначити наразі складно, адже голосування триває дуже активно», - зазначає Анатолій Федонюк.
До слова, на голосуванні, що триває у штатному режимі, порушень виявлено не було.
Нагадаємо, що вибори розпочались о 9:00 та триватимуть до 15:00. У них беруть участь викладацький склад університету, а також адміністративні працівники вишу та студенти, відповідно.
Голова виборчої комісії припускає, що вже протягом 2,5 годин після завершення процедури голосування будуть відомі результати.
Якщо ж жоден з кандидатів не набере половини голосів, то за тиждень влаштують другий тур, де за посаду між собою боротимуться двоє найрейтинговіших претендентів.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив голова виборчої комісії Анатолій Федонюк.
Зокрема, розповів, що проголосувало вже приблизно тисяча із заявлених 1219 виборців. «Точно визначити наразі складно, адже голосування триває дуже активно», - зазначає Анатолій Федонюк.
До слова, на голосуванні, що триває у штатному режимі, порушень виявлено не було.
Нагадаємо, що вибори розпочались о 9:00 та триватимуть до 15:00. У них беруть участь викладацький склад університету, а також адміністративні працівники вишу та студенти, відповідно.
Голова виборчої комісії припускає, що вже протягом 2,5 годин після завершення процедури голосування будуть відомі результати.
Якщо ж жоден з кандидатів не набере половини голосів, то за тиждень влаштують другий тур, де за посаду між собою боротимуться двоє найрейтинговіших претендентів.
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