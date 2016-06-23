Проголосували понад 80% виборців: як обирають нового ректора СНУ ім. Лесі Українки

У Луцьку активно тривають вибори на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Станом на 14 годину явка виборців складає більше 90%.Про цеповідомив голова виборчої комісіїЗокрема, розповів, що проголосувало вже приблизно тисяча із заявлених 1219 виборців. «Точно визначити наразі складно, адже голосування триває дуже активно», - зазначає Анатолій Федонюк.До слова, на голосуванні, що триває у штатному режимі, порушень виявлено не було.Нагадаємо, що вибори розпочались о 9:00 та триватимуть до 15:00. У них беруть участь викладацький склад університету, а також адміністративні працівники вишу та студенти, відповідно.Голова виборчої комісії припускає, що вже протягом 2,5 годин після завершення процедури голосування будуть відомі результати.Якщо ж жоден з кандидатів не набере половини голосів, то за тиждень влаштують другий тур, де за посаду між собою боротимуться двоє найрейтинговіших претендентів.