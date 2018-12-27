Стало відомо, коли засвітять головні ялинки Луцька, що на Театральному майдані.Про це директорка департаменту культуриговорила 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Спочатку програма фінансування передбачала засвічення ялинок лише в центрі міста та проведення основних заходів саме там, однак члени комісії вирішили висунути пропозицію додати до програми фінансування суму ще 100 тисяч гривень, яка піде на засвічення ялинок у мікрорайонах Луцька. Питання підтримали одноголосно.Тож загалом на святкування Нового року у місті витратять 400 тисяч гривень, які спрямують на концертні програми, декорації міста і ялинок та інші подарунки для містян.Помилуватися прикрашеними красунями із яскравими вогниками можна буде вже 19 грудня після урочистого засвічення.