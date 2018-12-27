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Коли засвітять головні ялинки Луцька

Коли засвітять головні ялинки Луцька
Стало відомо, коли засвітять головні ялинки Луцька, що на Театральному майдані.

Про це директорка департаменту культури Тетяна Гнатів говорила 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Спочатку програма фінансування передбачала засвічення ялинок лише в центрі міста та проведення основних заходів саме там, однак члени комісії вирішили висунути пропозицію додати до програми фінансування суму ще 100 тисяч гривень, яка піде на засвічення ялинок у мікрорайонах Луцька. Питання підтримали одноголосно.

Тож загалом на святкування Нового року у місті витратять 400 тисяч гривень, які спрямують на концертні програми, декорації міста і ялинок та інші подарунки для містян.

Помилуватися прикрашеними красунями із яскравими вогниками можна буде вже 19 грудня після урочистого засвічення.

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Теги: Новий рік, ялинки, Луцьк
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