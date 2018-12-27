Коли засвітять головні ялинки Луцька
Сьогодні, 11:37
Стало відомо, коли засвітять головні ялинки Луцька, що на Театральному майдані.
Про це директорка департаменту культури Тетяна Гнатів говорила 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Спочатку програма фінансування передбачала засвічення ялинок лише в центрі міста та проведення основних заходів саме там, однак члени комісії вирішили висунути пропозицію додати до програми фінансування суму ще 100 тисяч гривень, яка піде на засвічення ялинок у мікрорайонах Луцька. Питання підтримали одноголосно.
Тож загалом на святкування Нового року у місті витратять 400 тисяч гривень, які спрямують на концертні програми, декорації міста і ялинок та інші подарунки для містян.
Помилуватися прикрашеними красунями із яскравими вогниками можна буде вже 19 грудня після урочистого засвічення.
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Про це директорка департаменту культури Тетяна Гнатів говорила 21 листопада під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Спочатку програма фінансування передбачала засвічення ялинок лише в центрі міста та проведення основних заходів саме там, однак члени комісії вирішили висунути пропозицію додати до програми фінансування суму ще 100 тисяч гривень, яка піде на засвічення ялинок у мікрорайонах Луцька. Питання підтримали одноголосно.
Тож загалом на святкування Нового року у місті витратять 400 тисяч гривень, які спрямують на концертні програми, декорації міста і ялинок та інші подарунки для містян.
Помилуватися прикрашеними красунями із яскравими вогниками можна буде вже 19 грудня після урочистого засвічення.
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