На Волині – масштабне затримання наркобанди. ФОТО
Сьогодні, 18:22
На Волині припинили діяльність організованої злочинної групи в складі 7 чоловік, які перевозили контрабанду через пункт пропуску «Угринів».
Про це стало відомо 21 листопада під час спільного брифінгу виконувача обов’язків прокурора області Ігоря Цюприка та начальника Головного управління Національної поліції в області Петра Шпиги з приводу затримання членів злочинного угрупування, яке займалося контрабандою прекурсорів в особливо великих розмірах з Республіки Польща, а також незаконним придбанням та збутом наркотичних речовин та психотропів на території області.
Так, стало відомо, що правоохоронці затримали 6 чоловіків та одну жінку, які займалися контрабандою прекурсорів в особливо великих розмірах і збутом наркотиків, незаконним придбанням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (амфетамін, метамфетамін, бупренорфін) та прекурсорів (псевдоефедрин) в особливо великих розмірах.
До слова, жінка номінально членом групи не була, проте виконувала вказівки її організатора щодо постачання з Республіки Польща псевдоефедрину.
Група діяла з листопада 2018 року. Організатором її був 46-річний мешканець Нововолинська, який розробив план діяльності, розподілив ролі учасників та встановив правила поведінки, обов’язкові для усіх членів групи.
Цікаво, що аби правоохоронці не викрили їхній злочин, учасники групи використовували власний сленг та спілкувалися, застосовуючи мобільні додатки-месенджери. На рахунку групи – понад 20 епізодів злочинної діяльності.
У ході обшуку автомобіля організатора злочинної групи на «Угринові» вилучили 96 таблеток, що містять прекурсори.
В загальному правоохоронці провели 16 обшуків та вилучили кошти в сумі 18 650 грн.
Наразі членам ОЗГ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України. ч. 3 ст. 311 ч.3 ст. 305 КК України.
Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це стало відомо 21 листопада під час спільного брифінгу виконувача обов’язків прокурора області Ігоря Цюприка та начальника Головного управління Національної поліції в області Петра Шпиги з приводу затримання членів злочинного угрупування, яке займалося контрабандою прекурсорів в особливо великих розмірах з Республіки Польща, а також незаконним придбанням та збутом наркотичних речовин та психотропів на території області.
Так, стало відомо, що правоохоронці затримали 6 чоловіків та одну жінку, які займалися контрабандою прекурсорів в особливо великих розмірах і збутом наркотиків, незаконним придбанням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (амфетамін, метамфетамін, бупренорфін) та прекурсорів (псевдоефедрин) в особливо великих розмірах.
До слова, жінка номінально членом групи не була, проте виконувала вказівки її організатора щодо постачання з Республіки Польща псевдоефедрину.
Група діяла з листопада 2018 року. Організатором її був 46-річний мешканець Нововолинська, який розробив план діяльності, розподілив ролі учасників та встановив правила поведінки, обов’язкові для усіх членів групи.
Цікаво, що аби правоохоронці не викрили їхній злочин, учасники групи використовували власний сленг та спілкувалися, застосовуючи мобільні додатки-месенджери. На рахунку групи – понад 20 епізодів злочинної діяльності.
У ході обшуку автомобіля організатора злочинної групи на «Угринові» вилучили 96 таблеток, що містять прекурсори.
В загальному правоохоронці провели 16 обшуків та вилучили кошти в сумі 18 650 грн.
Наразі членам ОЗГ повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України. ч. 3 ст. 311 ч.3 ст. 305 КК України.
Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Коментарі 3
Щодо злочинів пов'язаних з наркотиками має бути покарання, як у Тайланді - ВИШАК... Тоді буде результат
А в нас гуманна країна! :) Таким вирод[email protected]м мало дадуть, що сотні, а може й тисячі людей згубили, а за гратами сидять ті, хто курку або пляшку алкоголю поцупив :) А вишак - так у багатьох випадках "криша" на самій верхівці влади, то вони у разі чогось... собі вишак повернуть? Наївні ви...
Респект правоохоронцям!
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