Повідомили, коли засвітять головну ялинку країни
Сьогодні, 01:05
На День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки міста.
Про це під час пресконференції заявила директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова, - передає кореспондент УНН.
“19 грудня засвітяться головні ялинки у всіх 10 районах міста. Загалом ялинок буде 12, адже деякі райони засвічують по 2 ялинки”, – заявила вона.
Додамо, що цього року новорічна ялинка та фотозони на Софійській площі будуть у стилі "Чотирьох королівств".
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Про це під час пресконференції заявила директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова, - передає кореспондент УНН.
“19 грудня засвітяться головні ялинки у всіх 10 районах міста. Загалом ялинок буде 12, адже деякі райони засвічують по 2 ялинки”, – заявила вона.
Додамо, що цього року новорічна ялинка та фотозони на Софійській площі будуть у стилі "Чотирьох королівств".
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