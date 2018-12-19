Повідомили, коли засвітять головну ялинку країни





Про це під час пресконференції заявила директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова, -



“19 грудня засвітяться головні ялинки у всіх 10 районах міста. Загалом ялинок буде 12, адже деякі райони засвічують по 2 ялинки”, – заявила вона.



Додамо, що цього року новорічна ялинка та фотозони на Софійській площі будуть у стилі "Чотирьох королівств".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На День Святого Миколая у Києві засвітяться всі новорічні ялинки міста.Про це під час пресконференції заявила директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова, - передає кореспондент УНН.“19 грудня засвітяться головні ялинки у всіх 10 районах міста. Загалом ялинок буде 12, адже деякі райони засвічують по 2 ялинки”, – заявила вона.Додамо, що цього року новорічна ялинка та фотозони на Софійській площі будуть у стилі "Чотирьох королівств".

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