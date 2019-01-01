вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському лісі порушник потрапив у фотопастку

У волинському лісі порушник потрапив у фотопастку
У лісових масивах Цуманського лісництва ДП «Цуманське ЛГ» лісопорушника зафіксувала одна з встановлених фотопасток.

Подія трапилася учора, 21 листопада, інформує Волинське ОУЛМГ.

На місце оперативно прибули працівники державної лісової охорони підприємства та групи оперативного реагування.

Така практика вже не вперше доводить свою дієвість, кажуть лісівники. Фотопастки встановлюють у найбільш проблемних ділянках лісових масивів, періодично змінюючи локацію.

У державних лісогосподарських підприємствах і надалі планують збільшувати кількість камер відеоспостереження для охорони лісових масивів від незаконних порубок.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, лісівники, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Щоб не загубити своє «Я» кожному необхідний особистий простір та власна кімната, – психолог*
Сьогодні, 13:10
Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 13:01
У волинському лісі порушник потрапив у фотопастку
Сьогодні, 12:46
Затримали двох луцьких прикордонників, які збували амфетамін та канабіс
Сьогодні, 12:28
Підпали майна, крадіжки та вимагання: на Волині викрили злочинну групу, що «тероризувала» бізнесменів
Сьогодні, 12:22
Схожі новини
#деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО #деньбезполіетилену: волинські лісівники долучилися до екофлешмобу. ВІДЕО
04 липень, 03:15
Головний лісівник Волині отримав нагороду «За заслуги перед Збройними силами України» Головний лісівник Волині отримав нагороду «За заслуги перед Збройними силами України»
28 червень, 11:33
Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО Як волиняни відпочивають на лісових рекреаційних пунктах. ВІДЕО
04 червень, 20:13
Експеримент: на Волині диво-машина допомагає садити ліс. ФОТО Експеримент: на Волині диво-машина допомагає садити ліс. ФОТО
09 березень, 10:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
 0
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
Дослідили одну з причин обміління Світязю
Сьогодні, 13:21
 0
Щоб не загубити своє «Я» кожному необхідний особистий простір та власна кімната, – психолог*
Сьогодні, 13:10
 0
Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8