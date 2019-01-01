У волинському лісі порушник потрапив у фотопастку





Подія трапилася учора, 21 листопада, інформує Волинське ОУЛМГ.



На місце оперативно прибули працівники державної лісової охорони підприємства та групи оперативного реагування.



Така практика вже не вперше доводить свою дієвість, кажуть лісівники. Фотопастки встановлюють у найбільш проблемних ділянках лісових масивів, періодично змінюючи локацію.



У державних лісогосподарських підприємствах і надалі планують збільшувати кількість камер відеоспостереження для охорони лісових масивів від незаконних порубок.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лісових масивах Цуманського лісництва ДП «Цуманське ЛГ» лісопорушника зафіксувала одна з встановлених фотопасток.Подія трапилася учора, 21 листопада, інформує Волинське ОУЛМГ.На місце оперативно прибули працівники державної лісової охорони підприємства та групи оперативного реагування.Така практика вже не вперше доводить свою дієвість, кажуть лісівники. Фотопастки встановлюють у найбільш проблемних ділянках лісових масивів, періодично змінюючи локацію.У державних лісогосподарських підприємствах і надалі планують збільшувати кількість камер відеоспостереження для охорони лісових масивів від незаконних порубок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію