вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання», – директор Волинського центру зайнятості

«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання», – директор Волинського центру зайнятості
Сьогодні, 22 листопада, у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури відбулася регіональна рада професійно-технічної освіти області, членом якої є й директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

Одне із найважливіших питань порядку денного – погодження пропозицій регіонального замовлення з підготовки робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної та професійно-технічної освіти на 2020-2021 навчальні роки, - інформує пресслужба ВОЦЗ.

«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання і воно більше, ніж перезріле. Ми готуємо фахівців у центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, але я вважаю, що ми живемо і працюємо на Волині, з волинянами, тому й паралельно співпрацюємо з професійно-технічними навчальними закладами. Хороші результати маємо і цього року», – підкреслив Роман Романюк.

Поза тим, тенденції ринку праці постійно змінюються. Одні професії стають затребуваними, а інші – відходять на другий план. Тому потреби роботодавців повинні допомагати визначити пріоритети у питанні держзамовлень та формування груп студентів у навчальних закладах.

«Ми говоримо про об’єктивну потребу ринку праці і реальні можливості навчальних закладів набрати групи. Тут має бути баланс, адже потреби і можливості трохи різняться. До того ж, важливо посилювати профорієнтаційну роботу», – підкреслив пан Роман.

Окремо додав, що надалі фахівці служби зайнятості посилюватимуть профорієнтаційну роботу через центри кар’єри та професійно-технічні навчальні заклади та більше працюватимуть із дорослим населенням.

«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання», – директор Волинського центру зайнятості
«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання», – директор Волинського центру зайнятості
«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання», – директор Волинського центру зайнятості

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВОЦЗ, престижність, робочі професії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«У роздягальні «Волині» складалося враження, що хтось помер», - футболіст про різницю України і Європи
Сьогодні, 21:43
«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання», – директор Волинського центру зайнятості
Сьогодні, 21:16
Судили працівника Луцького прикордонного загону, який давав хабар колегам
Сьогодні, 20:40
Владика Михаїл відправив святкову службу у київському соборі
Сьогодні, 20:21
У «ПортCity» відбулася зустріч з автором фільму про українців у Голлівуді: серед них – волинянин, який «вловив» кадри смерті Кеннеді
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
«Потреба у фахівцях робітничих спеціальностей зараз більше, ніж очевидна», – керівник Волинського центру зайнятості «Потреба у фахівцях робітничих спеціальностей зараз більше, ніж очевидна», – керівник Волинського центру зайнятості
21 листопад, 20:31
«Ми робимо все можливе для пом’якшення процесу масового вивільнення працівників», – директор Волинської служби зайнятості «Ми робимо все можливе для пом’якшення процесу масового вивільнення працівників», – директор Волинської служби зайнятості
08 листопад, 19:46
Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію Незалежно від освіти та віку: волинянам пропонують безкоштовно опанувати нову професію
01 листопад, 18:31
Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
31 жовтень, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«У роздягальні «Волині» складалося враження, що хтось помер», - футболіст про різницю України і Європи
Сьогодні, 21:43
 0
«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання», – директор Волинського центру зайнятості
Сьогодні, 21:16
 0
Судили працівника Луцького прикордонного загону, який давав хабар колегам
Сьогодні, 20:40
 0
Владика Михаїл відправив святкову службу у київському соборі
Сьогодні, 20:21
 0
Воїни волинської бригади отримали солодкі подарунки від дітей
Сьогодні, 20:10
 0
Медіа
відео
1/8