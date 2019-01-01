«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання», – директор Волинського центру зайнятості
Сьогодні, 21:16
Сьогодні, 22 листопада, у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури відбулася регіональна рада професійно-технічної освіти області, членом якої є й директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
Одне із найважливіших питань порядку денного – погодження пропозицій регіонального замовлення з підготовки робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної та професійно-технічної освіти на 2020-2021 навчальні роки, - інформує пресслужба ВОЦЗ.
«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання і воно більше, ніж перезріле. Ми готуємо фахівців у центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, але я вважаю, що ми живемо і працюємо на Волині, з волинянами, тому й паралельно співпрацюємо з професійно-технічними навчальними закладами. Хороші результати маємо і цього року», – підкреслив Роман Романюк.
Поза тим, тенденції ринку праці постійно змінюються. Одні професії стають затребуваними, а інші – відходять на другий план. Тому потреби роботодавців повинні допомагати визначити пріоритети у питанні держзамовлень та формування груп студентів у навчальних закладах.
«Ми говоримо про об’єктивну потребу ринку праці і реальні можливості навчальних закладів набрати групи. Тут має бути баланс, адже потреби і можливості трохи різняться. До того ж, важливо посилювати профорієнтаційну роботу», – підкреслив пан Роман.
Окремо додав, що надалі фахівці служби зайнятості посилюватимуть профорієнтаційну роботу через центри кар’єри та професійно-технічні навчальні заклади та більше працюватимуть із дорослим населенням.
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Одне із найважливіших питань порядку денного – погодження пропозицій регіонального замовлення з підготовки робітничих кадрів та молодших спеціалістів у закладах професійної та професійно-технічної освіти на 2020-2021 навчальні роки, - інформує пресслужба ВОЦЗ.
«Престижність робітничих професій – наше спільне завдання і воно більше, ніж перезріле. Ми готуємо фахівців у центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, але я вважаю, що ми живемо і працюємо на Волині, з волинянами, тому й паралельно співпрацюємо з професійно-технічними навчальними закладами. Хороші результати маємо і цього року», – підкреслив Роман Романюк.
Поза тим, тенденції ринку праці постійно змінюються. Одні професії стають затребуваними, а інші – відходять на другий план. Тому потреби роботодавців повинні допомагати визначити пріоритети у питанні держзамовлень та формування груп студентів у навчальних закладах.
«Ми говоримо про об’єктивну потребу ринку праці і реальні можливості навчальних закладів набрати групи. Тут має бути баланс, адже потреби і можливості трохи різняться. До того ж, важливо посилювати профорієнтаційну роботу», – підкреслив пан Роман.
Окремо додав, що надалі фахівці служби зайнятості посилюватимуть профорієнтаційну роботу через центри кар’єри та професійно-технічні навчальні заклади та більше працюватимуть із дорослим населенням.
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