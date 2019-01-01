У Луцьку сотні людей вшановували пам'ять жертв голодоморів. ФОТО
Сьогодні, 16:38
У Луцьку відбулася скорботна хода та віче, приурочені вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.
Традиційно, ця День пам'яті жертв голодоморів випадає на четверту суботу листопада, тож сьогодні, 23 листопада чимало людей зібралися на Театральному майдані міста, аби пройти ходою через вулицю Лесі Українки і до Замкової площі, де священнослужителі відправили скорботне віче.
Люди несли із собою прапори, лампадки та пам'ятні колоски, які у цей день стають вічним символом страшного часу.
До ходи долучилися також представники влади, церкви і правоохоронних органів. Приєднувалися і небайдужі до історії та її трагічних сторінок перехожі.
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Традиційно, ця День пам'яті жертв голодоморів випадає на четверту суботу листопада, тож сьогодні, 23 листопада чимало людей зібралися на Театральному майдані міста, аби пройти ходою через вулицю Лесі Українки і до Замкової площі, де священнослужителі відправили скорботне віче.
Люди несли із собою прапори, лампадки та пам'ятні колоски, які у цей день стають вічним символом страшного часу.
До ходи долучилися також представники влади, церкви і правоохоронних органів. Приєднувалися і небайдужі до історії та її трагічних сторінок перехожі.
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