У Луцьку сотні людей вшановували пам'ять жертв голодоморів. ФОТО

У Луцьку відбулася скорботна хода та віче, приурочені вшануванню пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.Традиційно, ця День пам'яті жертв голодоморів випадає на четверту суботу листопада, тож сьогодні, 23 листопада чимало людей зібралися на Театральному майдані міста, аби пройти ходою через вулицю Лесі Українки і до Замкової площі, де священнослужителі відправили скорботне віче.Люди несли із собою прапори, лампадки та пам'ятні колоски, які у цей день стають вічним символом страшного часу.До ходи долучилися також представники влади, церкви і правоохоронних органів. Приєднувалися і небайдужі до історії та її трагічних сторінок перехожі.