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Які корисні продукти можуть нашкодити фігурі

Які корисні продукти можуть нашкодити фігурі
Інколи навіть «здорова» їжа стає причиною зайвої ваги.

Просто виключити зі свого раціону цукор і фаст-фуд недостатньо. Щоб позбутися зайвих кілограмів і отримати фігуру мрії, доведеться більш вдумливо переглянути своє щоденне меню, - пише 1+1.

Деякі продукти, користь яких незаперечна, при надмірному споживанні можуть не просто гальмувати схуднення, але й сприяти набору ваги. Детальніше про них — в нашому матеріалі.

Авокадо

Кожен поважаючий себе фітнес-блогер вважає своїм обов'язком розповісти про користь авокадо. І всі переваги, які приписують цьому плоду, не викликають сумнівів. Авокадо — джерело вітамінів, мінералів, амінокислот і корисних жирів. Його вплив на організм сприятливий, а схуднення з авокадо прискорюється. Якщо, звичайно, не перевищувати добову норму споживання... А вона, до речі, не так вже й велика — максимум ½ авокадо на день, бажано вранці або в обід. Ненасичені жири у великих кількостях так само шкодять стрункості і провокують набір ваги.

Фруктові смузі

Нас з дитинства вчать тому, що фрукти — незамінне джерело вітамінів і супутник красивої фігури. Насправді, це насамперед джерело фруктози і швидких вуглеводів. Насичення від фруктів швидко проходить, а високий вміст цукру провокує стрибки інсуліну в крові. Як результат — навіть при дотриманні досить суворої дієти, велика кількість фруктози перешкодить процесам жироспалювання.

Зі смузі все ще більш тривожно. Адже якщо в свіжому вигляді ми можемо з'їсти за раз 1-2 великих плоди, то для приготування фруктового коктейлю потрібно набагато більше. Крім того, в кафе і ресторанах в смузі часто додають сиропи, мед і навіть цукор в чистому вигляді.

Вихід — готувати смузі самому і замінювати деякі фрукти овочами. Вийде не менш смачно, але набагато безпечніше для талії.

Цільне молоко

Суперечки щодо користі молока для дорослої людини ведуться давно. І все ж, більшість вчених сходяться на думці, що тим, у кого немає індивідуальної непереносимості лактози, воно нашкодити не може. Однак переборщити з його вживанням дуже просто.

В одній склянці молока середньої жирності міститься більше 150 калорій, приблизно 8 г жирів і 12 г вуглеводів. Пити його тим, хто мріє про схуднення, щоб просто вгамувати спрагу, точно не варто. Знежирене молоко — теж не варіант. Воно трохи менш калорійне, але не несе жодної користі організму.

Веганські бургери

Як і в цілому, вегетаріанська та веганська їжа. Багато хто починає дотримуватися такого режиму харчування з метою схуднути і дивується, коли цифра на вагах збільшується. Проблема у високій жирності рослинних джерел білка, який так необхідний на будь-якій дієті.

Крім того, харчова цінність вегетаріанського фаст-фуду часто нітрохи не менша за харчову цінність будь-якого іншого. Цільнозернові або бездріжджові булочки корисніші за пшеничні, але все одно дуже калорійні. Те саме стосується натурального майонезу і всіляких соусів на рослинній основі.

Твердий сир

Якісні тверді сири — наприклад, Чеддер або Пармезан — багаті кальцієм, покращують стан шкіри, волосся і нігтів. Але на день не варто вживати більше 20-30 г. Якщо вам складно відмовитися від сиру взагалі, замініть тверді сорти м'якими — фетою, бринзою або моцарелою. Втім, навіть з ними слід бути дуже обережним і не переїдати.

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Теги: харчування, здоров'я, фігура
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