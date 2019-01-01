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Як захистити дитину від застуди: поради експертів

Як захистити дитину від застуди: поради експертів
Кінець осені приносить із собою не тільки свята, але і низку сезонних захворювань. Експерти порадили, яким чином вберегти дітей в період застуд.

Про це повідомляє Cikavosti.

Найкращим способом профілактики від ГРВІ є вакцинація і уникнення масових скупчень народу, але також існують допоміжні заходи.

Наприклад, відзначається важливість вживання продуктів, що містять велику кількість вітаміну С. Серед них експерти виділяють квашену капусту, шипшину, червону смородину і особливо лимони. Маловідомою є зміцнювальна властивість вітаміну В, який можна заповнити, вживаючи бобові, гречку, злаки і горіхи. А ось рослинну олію і цільнозернові називають багатим джерелом вітамінів А і Є.

Важливим медики називають підтримку правильного раціону і режиму сну, які потрібно доповнювати прогулянками на свіжому повітрі. Засобом захисту від контактів з вірусами і бактеріями можуть виявитися дезінфікуючі засоби, часте миття рук і носіння марлевих пов’язок.

У закритих приміщеннях рекомендується регулярно проводити вологе прибирання і провітрювати застояне повітря. Крім іншого, на стан імунітету впливають і стресові ситуації.

Тому варто залишатися спокійним і не відчувати нервове перенапруження.

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Теги: дитина, здоров'я, хвороби
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