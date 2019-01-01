Як захистити дитину від застуди: поради експертів
Сьогодні, 05:18
Кінець осені приносить із собою не тільки свята, але і низку сезонних захворювань. Експерти порадили, яким чином вберегти дітей в період застуд.
Про це повідомляє Cikavosti.
Найкращим способом профілактики від ГРВІ є вакцинація і уникнення масових скупчень народу, але також існують допоміжні заходи.
Наприклад, відзначається важливість вживання продуктів, що містять велику кількість вітаміну С. Серед них експерти виділяють квашену капусту, шипшину, червону смородину і особливо лимони. Маловідомою є зміцнювальна властивість вітаміну В, який можна заповнити, вживаючи бобові, гречку, злаки і горіхи. А ось рослинну олію і цільнозернові називають багатим джерелом вітамінів А і Є.
Важливим медики називають підтримку правильного раціону і режиму сну, які потрібно доповнювати прогулянками на свіжому повітрі. Засобом захисту від контактів з вірусами і бактеріями можуть виявитися дезінфікуючі засоби, часте миття рук і носіння марлевих пов’язок.
У закритих приміщеннях рекомендується регулярно проводити вологе прибирання і провітрювати застояне повітря. Крім іншого, на стан імунітету впливають і стресові ситуації.
Тому варто залишатися спокійним і не відчувати нервове перенапруження.
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Про це повідомляє Cikavosti.
Найкращим способом профілактики від ГРВІ є вакцинація і уникнення масових скупчень народу, але також існують допоміжні заходи.
Наприклад, відзначається важливість вживання продуктів, що містять велику кількість вітаміну С. Серед них експерти виділяють квашену капусту, шипшину, червону смородину і особливо лимони. Маловідомою є зміцнювальна властивість вітаміну В, який можна заповнити, вживаючи бобові, гречку, злаки і горіхи. А ось рослинну олію і цільнозернові називають багатим джерелом вітамінів А і Є.
Важливим медики називають підтримку правильного раціону і режиму сну, які потрібно доповнювати прогулянками на свіжому повітрі. Засобом захисту від контактів з вірусами і бактеріями можуть виявитися дезінфікуючі засоби, часте миття рук і носіння марлевих пов’язок.
У закритих приміщеннях рекомендується регулярно проводити вологе прибирання і провітрювати застояне повітря. Крім іншого, на стан імунітету впливають і стресові ситуації.
Тому варто залишатися спокійним і не відчувати нервове перенапруження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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