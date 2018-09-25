На розробку стратегії розвитку Луцька треба 100 тисяч доларів

На розробку стратегії розвитку Луцька найближчим часом необхідно 100 тисяч доларів.Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.Директор департаменту економічної політикинагадав, що на волонтерських засадах фахівці за декілька місяців зібрали інформацію щодо аспектів розвитку міста. Зокрема, вони вказали на прогалини та переваги.Далі ж на продовження цієї роботи необхідно 100 тисяч доларів на рік.«Поки що готовності бюджету до сплати цієї суми я не бачу. Департамент економіки займатися написанням реферату не буде. Якщо буде база наукових досліджень, то її можна буде доповнити епітетами», - зауважив Смаль.Він додав, що у грудні місто прийматиме участь у гранті. У разі виграшу ці кошти й прямують на написання стратегії.