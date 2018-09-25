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На розробку стратегії розвитку Луцька треба 100 тисяч доларів

На розробку стратегії розвитку Луцька треба 100 тисяч доларів
На розробку стратегії розвитку Луцька найближчим часом необхідно 100 тисяч доларів.

Про це йшлося у понеділок, 25 листопада, під час засідання «бюджетної» комісії Луцькради.

Директор департаменту економічної політики Борис Смаль нагадав, що на волонтерських засадах фахівці за декілька місяців зібрали інформацію щодо аспектів розвитку міста. Зокрема, вони вказали на прогалини та переваги.

Далі ж на продовження цієї роботи необхідно 100 тисяч доларів на рік.

«Поки що готовності бюджету до сплати цієї суми я не бачу. Департамент економіки займатися написанням реферату не буде. Якщо буде база наукових досліджень, то її можна буде доповнити епітетами», - зауважив Смаль.

Він додав, що у грудні місто прийматиме участь у гранті. У разі виграшу ці кошти й прямують на написання стратегії.

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Теги: стратегії розвитку, Луцьк, кошти
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Коментарі 2
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Населення Луцька 220 000 людей.
Тра було 220 000 долярів озвучувати.
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