Чим багатий новий головний прокурор Волині

Новий очільник прокуратури Волинізадекларував легковик, 21 тисячу доларів, 3 тисячі євро готівки та понад 38 тисяч гривень на рахунку в банку.Про це йдеться у його декларації за 2018 рік.Тарас Безрукий разом зі своєю дружиною Наталею виховують доньку Катерину. Жодної нерухомості у власності сім'ї немає. Натомість подружжя має право користування на квартиру в Івано-Франківську загальною на 83,2 "квадрати", а також будинок у Калуші на 292,4 "квадрати". В оренді - кімната та гараж у Києві, власниками яких є Національна академія прокуратури України. Серед об'єктів незавершеного будівництва родина має квартиру на 63,71 "квадрати".Їздить новий прокурор на автомобілі Subaru Forester 2008 року випуску.У 2018 році Тарас Безрукий заробив 709 428 гривень у Генпрокуратурі. Його дружина отримала 9 901 гривень (подарунок у грошовій формі).Окрім того, очільник прокуратури Волині задекларував 38 156 гривень, які тримає на рахунку в банку, 21 000 доларів та 3 000 євро готівки.