Чим багатий новий головний прокурор Волині
Сьогодні, 16:01
Новий очільник прокуратури Волині Тарас Безрукий задекларував легковик, 21 тисячу доларів, 3 тисячі євро готівки та понад 38 тисяч гривень на рахунку в банку.
Про це йдеться у його декларації за 2018 рік.
Тарас Безрукий разом зі своєю дружиною Наталею виховують доньку Катерину. Жодної нерухомості у власності сім'ї немає. Натомість подружжя має право користування на квартиру в Івано-Франківську загальною на 83,2 "квадрати", а також будинок у Калуші на 292,4 "квадрати". В оренді - кімната та гараж у Києві, власниками яких є Національна академія прокуратури України. Серед об'єктів незавершеного будівництва родина має квартиру на 63,71 "квадрати".
Їздить новий прокурор на автомобілі Subaru Forester 2008 року випуску.
У 2018 році Тарас Безрукий заробив 709 428 гривень у Генпрокуратурі. Його дружина отримала 9 901 гривень (подарунок у грошовій формі).
Окрім того, очільник прокуратури Волині задекларував 38 156 гривень, які тримає на рахунку в банку, 21 000 доларів та 3 000 євро готівки.
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Про це йдеться у його декларації за 2018 рік.
Тарас Безрукий разом зі своєю дружиною Наталею виховують доньку Катерину. Жодної нерухомості у власності сім'ї немає. Натомість подружжя має право користування на квартиру в Івано-Франківську загальною на 83,2 "квадрати", а також будинок у Калуші на 292,4 "квадрати". В оренді - кімната та гараж у Києві, власниками яких є Національна академія прокуратури України. Серед об'єктів незавершеного будівництва родина має квартиру на 63,71 "квадрати".
Їздить новий прокурор на автомобілі Subaru Forester 2008 року випуску.
У 2018 році Тарас Безрукий заробив 709 428 гривень у Генпрокуратурі. Його дружина отримала 9 901 гривень (подарунок у грошовій формі).
Окрім того, очільник прокуратури Волині задекларував 38 156 гривень, які тримає на рахунку в банку, 21 000 доларів та 3 000 євро готівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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