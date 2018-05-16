вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чим багатий новий головний прокурор Волині

Чим багатий новий головний прокурор Волині
Новий очільник прокуратури Волині Тарас Безрукий задекларував легковик, 21 тисячу доларів, 3 тисячі євро готівки та понад 38 тисяч гривень на рахунку в банку.

Про це йдеться у його декларації за 2018 рік.

Тарас Безрукий разом зі своєю дружиною Наталею виховують доньку Катерину. Жодної нерухомості у власності сім'ї немає. Натомість подружжя має право користування на квартиру в Івано-Франківську загальною на 83,2 "квадрати", а також будинок у Калуші на 292,4 "квадрати". В оренді - кімната та гараж у Києві, власниками яких є Національна академія прокуратури України. Серед об'єктів незавершеного будівництва родина має квартиру на 63,71 "квадрати".

Їздить новий прокурор на автомобілі Subaru Forester 2008 року випуску.

У 2018 році Тарас Безрукий заробив 709 428 гривень у Генпрокуратурі. Його дружина отримала 9 901 гривень (подарунок у грошовій формі).

Окрім того, очільник прокуратури Волині задекларував 38 156 гривень, які тримає на рахунку в банку, 21 000 доларів та 3 000 євро готівки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: декларація, Тарас Безрукий, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лучан із кухонних плит замість газу полилась вода
Сьогодні, 16:19
Волинянин, який лаявся у «культурному» відділі мерії Ковеля, сплатить 68 гривень штрафу
Сьогодні, 16:08
Чим багатий новий головний прокурор Волині
Сьогодні, 16:01
На кордоні з Польщею двоє українців «погоріли» з великою сумою грошей
Сьогодні, 15:51
Викрав коробку тістечок: на Волині злодій-рецидивіст погрожував вбити продавчиню
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Волинського депутата судили за прихований автомобіль Волинського депутата судили за прихований автомобіль
01 листопад, 01:24
Радник Палиці «забув» задекларувати квартиру Радник Палиці «забув» задекларувати квартиру
16 травень, 2018, 10:52
На Волині депутати заплатять штраф через несвоєчасну декларацію На Волині депутати заплатять штраф через несвоєчасну декларацію
22 грудень, 2017, 20:01
Прокуратура взялася за незадекларовані лондонські квартири Насірова, - Шабунін Прокуратура взялася за незадекларовані лондонські квартири Насірова, - Шабунін
12 травень, 2016, 05:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі пацієнток гінеколога таємно знімали для порносайтів
Сьогодні, 17:01
 0
Любешівська громада хоче зробити центром четвертого району Маневичі
Сьогодні, 16:45
 0
У лучан із кухонних плит замість газу полилась вода
Сьогодні, 16:19
 0
Волинянин, який лаявся у «культурному» відділі мерії Ковеля, сплатить 68 гривень штрафу
Сьогодні, 16:08
 0
Чим багатий новий головний прокурор Волині
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8